Digital Foundryn edustajien näkemyksen mukaan XeSS:n heikoimpia lenkkejä ovat tällä hetkellä moiré, "värisevät" häiriöt ja hiusten pikselöityminen, mutta se on kilpailijoita edellä lähellä kameraa tapahtuvien nopeiden liikkeiden kanssa.

Näytönohjainvalmistajat ovat tuoneet viime vuosina markkinoille erilaisia skaalaimia, joiden on tarkoitus parantaa suorituskykyä renderöimällä matalammalla resoluutiolla ja skaalaamalla se tavalla tai toisella tavoiteresoluutiolle ilman, että kuvanlaatu kärsisi merkittävästi. Tällä hetkellä markkinoilta löytyvät AMD:n FidelityFX Super Resolution eli FSR ja NVIDIAn Deep Learning Super Sampling eli DLSS, mutta pian ne saavat rinnalleen kolmannen vaihtoehdon.

Intelin XeSS eli Xe Super Sampling on DLSS 2.x:n ja FSR 2.x:n tavoin temporaalinen skaalain, eli se hyödyntää useamman ruudun dataa kunkin skaalatun ruudun renderöinnissä. Yhtiöllä on teknologiastaan olemassa heti alkuun eri versioita, joista yksi on optimoitu Arc-erillisnäytönohjaimista löytyville XMX-kiihdyttimille, toinen Xe-arkkitehtuurin integroiduille grafiikkaohjaimille ja kolmas muille valmistajille. Toistaiseksi ei ole selvää, miten integroitujen DP4a-versio XeSS:stä eroaa muiden valmistajien Shader Model 6.4-versiosta, sillä tiettävästi SM 6.4:n ydin on nimenomaan DP4a:ta vastaava toiminnallisuus. DP4a ei ole myöskään Xe-näytönohjainten erikoisominaisuus, vaan se löytyy myös kilpailevien valmistajien repertuaarista.

Digital Foundry on saanut nyt Inteliltä yksinoikeudella mahdollisuuden testata XeSS:ää oikeassa pelissä. Sivustolle toimitettiin testiä varten Arc A770 -näytönohjain sekä Shadow of the Tomb Raiderin XeSS:llä varustettu versio. Testissä keskityttiin nimenomaan XeSS:n XMX-versioon, mutta suorituskykyä testattiin myös GeForce RTX 3070:llä.

Digital Foundryn oman arvion mukaan XeSS on jo ensitestissä hyvällä mallilla ja sen laatu vertailukelpoista kilpailijoiden kanssa. DLSS:ään verrattuna sivusto nostaa esiin hieman pahemmat moiré-häiriöt, ongelmat ”värisevän” (jitter) veden kanssa sekä pikselöitymisongelmat hiuksissa. Myös läpinäkyvyyksien kerrotaan olevan hieman pehmeämpiä, mutta se voi liittyä XeSS:stä ainakin tällä haavaa puuttuvaan mahdollisuuteen hallita terävöitystä. DLSS:ää paremmin XeSS:n kerrotaan taas pärjäävän etenkin lähellä kameraa tapahtuvien nopeiden liikkeiden kanssa, kuten hyökkäysanimaatioissa.

Toisten näkemysten sijasta suosittelemme kuitenkin kaikille ennemmin katsomaan kattavan testivideon itse ja tekemään siitä omat tuomiot muistaen, ettei teknologiaa ole vielä julkaistu yleisölle ja se saattaa kokea vielä päivityksiä ennen sitä.

Suorituskyvyn osalta saadut hyödyt ovat merkittävästi tapausriippuvaisia. Esimerkiksi Shadow of the Tomb Raiderissa 1440p-resoluutiolle skaalattaessa suorituskyky paranee Ultra Quality -laadulla noin 16 ja 4K-resoluutiolla 23 % natiiviin verrattuna, kun Performance-tilassa parannukset ovat 52 ja 88 %. 3DMarkin tulevassa XeSS-ominaisuustestissä 4K-resoluutiolla erot taas ovat selvästi suurempia: XeSS tarjoaa Ultra Qualityllä jopa 57 ja Performance-tilassa jopa 177 % parempaa suorituskykyä, kuin natiiviresoluutiolla. XeSS:n skaalauskertoimet ovat verrattavissa vastaaviin DLSS- ja FSR-tiloihin, mutta kilpailijoilta ei löydy vastaavaa Ultra Quality -tilaa. GeForce RTX 3070:llä XeSS:n käyttö on hitaampaa kuin DLSS:n ainakin kummankin Performance-asetuksella, mutta Digital Foundry ei paneutunut videolla asiaan sen enempää.

XeSS-skaalain on luvattu jo useaan tulevaan ja jo julkaistuun peliin ja tällä hetkellä markkinoinnin keihäänkärki on Call of Duty Modern Warfare 2, johon tuki luvataan julkaisupäivästä lähtien. Intel on saanut tiettävästi jo valmiiksi myös omat XeSS-liitännäiset Unreal Enginelle ja Unitylle.

Lähde: Eurogamer Digital Foundry