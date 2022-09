AMD esittelee B650- ja B650E-emolevyt Ryzen 7000 -sarjalle 4. lokakuuta

Meet the Experts -webinäärissä ääneen pääsevät AMD:n lisäksi suurimpien emolevyvalmistajien edustajat.

Ryzen 7000 -sarjan prosessorit julkaistiin aivan viime kuun loppumetreillä ja niiden on määrä saapua kauppojen hyllyille 27. päivä kuluvaa kuuta. Testiartikkelit prosessoreista julkaistaan päivää ennen myyntiin saapumista.

AMD on julkistanut jo aiemmin neljä piirisarjaa AM5-kannalle: B650, B650E, X670 ja X670E. Ensimmäisenä myyntiin saapuvat vain X670- ja X670E-emolevyt, mikä on saanut keskustelijat pelkäämään kohtuuttoman korkeita hintoja. Nyt yhtiöllä on iloisia uutisia edullisempia emolevyjä odottaville.

AMD on ilmoittanut pitävänsä Meet the Experts -tapahtuman B650- ja B650E-teemalla tiistaina 4. lokakuuta kuudelta illalla Suomen aikaa. Tapahtumassa tulevat esiintymään AMD:n väen lisäksi edustajat Asukselta, ASRockilta, MSI:ltä, Gigabyteltä ja Biostarilta. Tapahtumassa tullaan esittelemään yhtiöiden tulevia emolevyjä ja niiden ominaisuuksia, mutta toistaiseksi ei ole varmaa, kerrotaanko siellä myös, milloin edullisemmat emolevyt saapuvat myyntiin.

