Tulevan Rocket Lake -prosessorin 3DMark-tulos ei eroa merkittävästi suurin piirtein vastaavasta Comet Lake -prosessorista, mutta Engineering Sample -versioiden tulokset eivät välttämätttä vastaa lopullisia tuotteita.

Intel on saanut vihdoin myyntiin Comet Lake-S -koodinimellä tunnetut 10. sukupolven Core-prosessorit. Prosessorit sopivat uusiin LGA1200-kantaisiin emolevyihin, joiden odotetaan tukevan myös tulevia 11. sukupolven Rocket Lake-S -koodinimellisiä prosessoreita.

Tuttu vuotaja _rogame on nyt twiitannut 3DMark 11 -tuloksen ajettuna Rocket Lake-S -arkkitehtuurin Engineering Sample -prosessorilla. Testattu prosessori on 6-ytiminen ja tukee 12 säiettä ja sen peruskellotaajuus on 3,5 GHz. Boost-kellotaajuus ylsi vuotaneissa tuloksissa _rogamen mukaan 4,2 GHz:iin asti, mutta julkaistava kuvankaappaus valikoitiin parhaan tuloksen perusteella, minkä aikana prosessorin Boost-kellotaajuus oli 3DMarkin mukaan korkeimmillaan 4090 MHz.

ES -prosessori sai 3DMark 11 -testissä tuloksekseen 11 944 fysiikkapistettä ja 1900 grafiikkapistettä. Kokoonpanossa ei ollut erillistä näytönohjainta. Verrokiksi suurin piirtein vastaava Comet Lake-S -arkkitehtuurin Core i5-10400 (6 ydintä, 12 säiettä, 2,9 GHz perus- ja 4,3 GHz Boost-kellotaajuudet) saa 12 828 fysiikka- ja 1822 grafiikkapistettä.

Rocket Lake-S -arkkitehtuurissa pitäisi olla vuotojen perusteella käytössä vihdoin uuteen arkkitehtuuriin, joko Sunny Coveen tai Willow Coveen, perustuvat prosessoriytimet. Prosessorin fysiikkatestin tulosta voidaankin pitää jonkintasoisena pettymyksenä, kun Comet Lake-S -yltää matalammalla perus- ja vain aavistuksen korkeammalla Boost-kellotaajuudella jopa vähän parempaan tulokseen. ES-prosessoreiden kohdalla on kuitenkin syytä pitää mielessä, ettei niillä ajetut aikaiset tulokset välttämättä anna oikeaa kuvaa sen lopullisesta suorituskyvystä.

Grafiikkaohjaimessa käytetystä arkkitehtuurista ei ole vielä varmaa tietoa, käytännössä Intelin vaihtoehdot olisivat Skylakeista tuttu Gen9(.5), Ice Lake -prosessoreissa käytetty Gen11 tai tuleva Gen12. Ainakin tässä vaiheessa integroidun grafiikkaohjaimen suorituskyky kuitenkin vaikuttaa vastaavalta, kuin Gen9.5:llä. Testi ei kuitenkaan paljasta esimerkiksi grafiikkaohjaimen kellotaajuuksia tai montako Execution Unit -yksikköä siinä on käytössä, joten tarkempia tietoja odotellessa kannattaa malttaa mielensä.

Lähde: _rogame @ Twitter