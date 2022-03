Ainakin kaksi käyttäjää on tiettävästi saanut jo käsiinsä julkaisemattoman 12. sukupolven Core -huippumallin.

Intel kiusoitteli vuoden alussa aikovansa julkaista uuden lippulaivan 12. sukupolven Core -prosessoriperheeseen. Tiettävästi kyse on vastaavasta tempauksesta kuin 9. sukupolvessa, jolloin yhtiö julkaisi Core i9-9900KS -huippumallin hieman i9-9900K:ta korkeammilla Boost-kellotaajuuksilla.

Core i9-12900KS:n julkaisuaikataulu on vielä toistaiseksi epäselvä, mutta Intelin mukaan se tultaisiin julkaisemaan vielä kuluvan kuun aikana. Tästä riippumatta ainakin toistaiseksi nimetön jälleenmyyjä ehti lipsauttaa prosessorit jo myyntiin ainakin pieneksi hetkeksi. Tämänhetkisten tietojen mukaan kauppa ehti myydä ja lähettää prosessorit kahdelle käyttäjälle ennen kuin virhe huomattiin ja prosessorit otettiin pois myynnistä.

Toinen prosessorin käsiinsä saaneista asiakkaista käyttää nimimerkkiä Daginatsuko. Saatuaan prosessorin käsiinsä hän nappasi siitä kuvia ja toimitti ne joidenkin lisätietojen kera VideoCardzille. Sivuston raportin mukaan prosessorin OPN-tunniste on SRLDD ja vaikka Intel hiljattain ilmoitti poistavansa AVX-512-tuen 12. sukupolven prosessoreista jatkossa jo tehtaalla, on se edelleen ainakin tässä prosessoriyksilössä käytettävissä. Daginatsuko maksoi prosessorista noin 790 dolllaria eli noin 715 euroa.

Core i9-12900KS tulee vastaamaan ominaisuuksiltaan kellotaajuksia lukuunottamatta täysin i9-12900K-mallia, eli toisin sanoen prosessorissa tulee olemaan samat kahdeksan P-ydintä HyperThreading-SMT-tuella, kahdeksan E-ydintä ilman HT-tukea sekä Xe-arkkitehtuurin integroitu grafiikkaohjain. Siinä missä 12900K:n perus- ja Boost-kellotaajuudet olivat 3,2 Ghz ja 5,2 GHz, on 12900KS:n kellotaajuudet nostettu 3,4 ja 5,5 GHz:iin. E-ydinten kellotaajuutta ei ole varmistettu, mutta Intelin vuoden alkumetreillä twiittaamassa kuvassa ne toimivat 4 GHz:n kellotaajuudella, kun i9-12900K:ssa maksimikellotaajuus on 3,9 GHz. Kellotaajuuksien ohella myös prosessorin TDP:tä on jouduttu ruuvaamaan ylöspäin 125 watista 150 wattiin ja maksimikulutusta 241 watista 260 wattiin.

Lähde: VideoCardz