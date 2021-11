Kiinalainen Fenghua No. 1 -näytönohjain käyttää GDDR6X-muisteja ja tukee PCI Express 4.0:aa

Xindong Technologyn suunnittelema ja Innosiliconin toteuttama näytönohjain tukee alan viimeisimpiä standardeja mutta suorituskyky on vielä kysymysmerkki.

Ei ole salaisuus, että Kiina pyrkii mahdollisimman omavaraiseksi myös tietotekniikan saralla. Maassa kehitetään muiden tuotteiden ohella myös uusia näytönohjaimia, joista tuoreimpana esimerkkinä toimii Xindong Technologyn uusi Fenghua.

Xindong Fenghua No. 1:stä saatavilla olevat tiedot ovat vielä osittain hataria, mutta Tom’s Hardwaren mukaan näytönohjain rakentuisi useamman piirin GPU:sta tai useammasta rinnakkain toimivasta grafiikkapiiristä. Fenghua on suunniteltu artikkelin mukaan sekä pelikäyttöön että datakeskuksiin. Näytönohjain hyödyntää tähän asti vain NVIDIAn käyttämiä GDDR6X-muisteja ja siitä löytyy tuki DisplayPort-, eDP 1.4- ja HDMI 2.1 -ulostuloille, joskin mainoskuvassa näyttäisi olevan mukana myös DVI-liitin. Näytönohjain tukee PCIe 4.0 -väylää.

Yhtiö on suunnitellut Fenghua No. 1:n itse, mutta sen fyysinen toteutus on ulkoistettu Innosiliconille, jolla on vyönsä alla esimerkiksi oma datakeskuksiin suunnattu näytönohjain sekä louhintapiirejä. Piirin kerrotaan tukevan kaikkia moderneja ja vähemmän moderneja rajapintoja; tuettuina ovat Vulkan, OpenGL, OpenCL, OpenGL ES ja DirectX. Nätönohjaimen pitäisi olla yhteensopiva Androidin, Linuxin ja Windowsin kanssa. Oletettavasti samaan suunnitteluun perustuvia toteutuksia on useampiakin, sillä saman piirin pitäisi löytää tiensä niin kannettaviin kuin datakeskuksiinkin.

Valitettavasti suorituskykylukemia näytönohjaimesta ei ole vielä saatavilla edes valmistajien lupauksina, joten jäämme seuraamaan tilannetta.

Päivitys: TechPowerUp epäilee, että GPU perustuisi lisensoituun Imaginationin IMG-B-sarjan arkkitehtuuriin, kuten aiemmin julkaistut kiinalaiset Fantasy-sarjan näytönohjaimet.

Lähde: Tom’s Hardware