Maailman 5. suurin tehtaaton puolijohdevalmistaja MediaTek tulee valmistuttamaan IFS:llä Smart Edge -piirejä Intel 16 -prosessilla.

Intelin nykyisessä toimintamallissa yksi isoista uudistuksista on Intel Foundry Servicesin tunkeutuminen TSMC:n, Samsungin ja kumppaneiden markkinoille. Intel on toki valmistanut piirejä muille valmistajille aiemminkin, mutta nykyisessä IDM 2.0 -strategiassa se on selvästi aiempaa suuremmassa roolissa.

Nyt Intel Foundry Services on saanut mukaan todella merkittävän asiakkaan, kun se ilmoitti aloittavansa yhteistyön MediaTekin kanssa. MediaTekin suunnitelmiin kuuluu aloittaa erilaisten Smart Edge -piirien valmistuttaminen Intel 16 -prosessilla, eli entisen 22 nanometrin FFL -prosessin (FinFet Low power) tuoreimmalla versiolla. Intel 16 -nimipäivityksen myötä prosessi sai osakseen joitain viilauksia sekä esimerkiksi tuen kolmansien osapuolten EDA-sovelluksille (Electronic Design Automation). Ensimmäisten piirien odotetaan valmistuvan kuluvana vuonna ja massatuotannon käynnistyvän vuonna 2023.

MediaTek on tällä hetkellä TrendForcen lukujen mukaan maailman viidenneksi suurin piirivalmistaja, joka valmistuttaa piirinsä sopimusvalmistajilla. Yksinomaan Intelin kelkkaan yhtiö ei ole kuitenkaan hyppäämässä, vaan sopimus on osa yhtiön strategiaa varmistaa piirien saatavuus käyttämällä useita valmistajia. Lisäpainoa asiaan toi piirien valmistus vanhalla mantereella ja Yhdysvalloissa, mikä vakauttaa tuotantoketjua erilaisten kriisien täplittämässä maailmassa.

