Tsaikin Ryzen Threadripper Pro 5995WX:llä ajama tulos jätti taakseen niin aiemmat Threadripperit kuin kahden Epycin 128-ytimiset kokoonpanotkin.

Ylikellotusrintamalla tapahtuu jäleen, kun taiwanilainen ylikellottaja Tsaik on ottanut käsittelyynsä AMD:n nykyisetn työasemaprosessoreiden lippulaivamallin, Ryzen Threadripper Pro 5995WX:n. Threadripper pääsi Tsaikin rääkissä osoittamaan kykynsä suositussa Cinebench R23 -testisovelluksessa.

Cinebench R23:n uusi maailmanennätys on 116 142 pistettä. Tulos on korkein HWBotin tietokannasta löytyvä Cinebench R23 -tulos paitsi 64-ytimisten luokassa, myös prosessoriydinten lukumäärää katsomatta. Entinen 105 170 pisteen ennätys oli yhdysvaltalaisylikellottaja Splaven hallussa ja ajettu Ryzen Threadripper 3990X:llä. Myös se riitti kärkipaikkaan ydinten lukumäärään katsomatta, sillä 72 ja 96 ytimisten luokasta ei löydy edes lähelle haastajia ja 128-ytimisten luokassakin jäädään tällä haavaa 101 994 pisteeseen, mikä oikeuttaisi kaikki tulokset riviin laitettaessa kolmanteen sijaan. 128-ytimisten kärkitulos on ajettu kahdella Epyc 7763 -prosessorilla.

Tsaik saavutti uuden ennätystuloksensa luonnollisesti nestemäisen typen avulla, mikä riitti venyttämään prosessorin ytimet toimimaan 5150 MHz:n kellotaajuudella. Emolevynä testiajossa toimi MSI:n WS WRX80, johon oli asennettu 128 Gt (8 x 16 Gt) DDR4-3200 muisteja CL14-14-14-32-asetuksin. Näytönohjaimen virkaa toimitti GeForce GT 640 ja käyttöjärjestelmäksi valikoitui Windows 10:n 21H2 -versio.

Lähteet: HWBot, HXL @ Twitter