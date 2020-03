Tiger Lake-U:n Xe-grafiikkaohjain peittoaa testissä Ryzen 9 4900HS:n Vega 8 -grafiikkaohjaimen yli 10 prosentin erolla.

Intelin Ice Lake- ja Comet Lake -prosessorit ovat olleet saatavilla kannettavissa jo pitkään. Nyt nettiin on alkanut vuotaa testituloksia Ice Laken seuraajasta, Tiger Lakesta.

Twitteristä tutun vuotajan _rogamen löytämissä 3DMark Fire Strike -tuloksissa Tiger Lake-U -sarjan prosessori asettuu AMD:n Ryzen 9 4900HS -prosessoria vastaan. Tiger Lake on neliytiminen ja se kykenee suorittamaan samanaikaisesti kahdeksaa säiettä, kun Ryzen 9:ssä on kahdeksan ydintä, jotka suorittavat 16 säiettä. 3DMarkin mukaan Intelin prosessorin peruskellotaajuus on 2,7 GHz ja korkein Boost-kellotaajuus 2811 MHz, kun AMD:n prosessorilla ne ovat 3 GHz ja 4391 MHz.

Tiger Lake-U on varustettu Intelin Xe-arkkitehtuuriin perustuvalla integroidulla grafiikkaohjaimella, jossa oletetaan olevan 96 Execution Unit -yksikköä, kun Ryzen 9:ssä on 8 Compute Unit -yksikön Vega-grafiikkaohjain. Intelin alustalla on käytössä nopeampi LPDDR4X-muisti, kun Ryzen-kokoonpanossa on DDR4-3200-muistia. Tiger Laken TDP-arvon kerrotaan olevan 28 watin TDP-arvolla, kun Ryzen 9:n TDP-arvoksi tiedetään 35 wattia.

3DMark Fire Strikessä Ryzen on odotetusti kokonaisuutena nopeampi selvästi järeämmän prosessorinsa myötä. Kokonaispisteissä sen 3691 pistettä on 16,9 % parempi kuin Tiger Lake-U:n 3157 pistettä. Prosessorisuorituskykyä testaavassa fysiikkatestissä ero Tiger Lake-U:n 13 030 pisteen tuloksen ja Ryzen 9:n 21 289 pisteen tuloksen välillä on peräti 63,4 %. Grafiikkatesteissä tilanne kuitenkin kääntyy toisin päin. Intelin Xe-grafiikkaohjaimen 4514 pisteen tulos on 10,5 % parempi, kuin Ryzen 9 4900HS:n Vega 8:n. Eroa oli ensimmäisessä grafiikkatestissä 6,7 ja toisessa 13,8 % Intelin Xe:n hyväksi. Testissä Intelillä oli etunaan suurempi muistikaista, mikä voi vaikuttaa huomattavasti integroidun grafiikkaohjaimen suorituskykyyn, mutta siitä riippumatta tulosta voidaan pitää erittäin lupaavana integroitujen näytönohjainten suorituskyvyn kehittymisen kannalta.

Lähde: _rogame @ Twitter