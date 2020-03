Tilasimme osat ja rakensimme ortolineaarisen mekaanisen näppäimistön, jossa kaikki näppäinhatutu ovat 1x1-kokoisia ja vakio näppäinasettelu standardista poikkeava.

Osat näppäimistöprojektiin tilattiin Aliexpressin kautta KPRepublic- ja KBDFans-kaupoista ja ne maksoivat yhteensä noin 250 euroa. Ortolineaarisen näppäimistön ajatuksena on kannustaa tehokkaaseen kirjoittamiseen kymmensormijärjestelmällä ja käsien ergonomisempi asento.

Näppäimistön XD75RE-piirilevyssä on pikaliittimet kytkimille eli niitä ei tarvitse juottaa kiinni ja halutessa kytkemet voi helposti vaihtaa. Mustaksi anodisoidun alumiinisen rungon pohja on lasia ja taittuvat korotusjalat ovat alumiinia. Mukaan tilattiin Cherryn 55 cN tuntopisteelliset MX Clear -kytkimet, mutta käyttöön valjastettiin toisesta projektista Zealioksen V2 62g -kytkimet. Big Bang -näppäinhatut on valmistettu PBT-muovista, merkit on painettu dye-sublimation-painatuksella ja käytössä on MDA-profiili.

Videolla käydään osat läpi, rakennetaan näppäimistö valmiiksi ja kokeillaan kirjoittamista ensimmäistä kertaa käytännössä.

