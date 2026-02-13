Vuotojen kohteena ovat niin prosessoreiden teoreettinen maksimikulutus kuin Compute-sirujen koot ja uusien piirisarjojen ominaisuudetkin.

Intel julkaisi uudet Core Ultra 3 -sarjan prosessorit vain kannettaviin tietokoneisiin, kun työpöydällä joudutaan tyytymään Core Ultra 2 -sarjan päivitysversioihin. Mikäli aikataulut pitävät, on loppuvuodesta luvassa kuitenkin uutta myös työpöydälle Nova Lake- eli Core Ultra 4 -sarjan muodossa.

Intelin tulevat Nova Lake -prosessorit ovat olleet useiden vuotojen kohteena. Linux-päivitys varmisti hiljattain, että prosessoreissa tullaan käyttämään Xe3p-arkkitehtuuriin perustuvaa grafiikkaohjainta. Nyt perinteiset vuotolähteet ovat kertoneet yksityiskohtia mm. prosessoreiden teoreettisista kulutusrajoista.

The power consumption of a full-load NVL-K is over 700 watts. — kopite7kimi (@kopite7kimi) February 10, 2026

Kopite7kimin mukaan NVL-K- eli Nova Laken työpöytäversion lukitsematon versio voi teoriassa kuluttaa jopa 700 watin edestä tehoa. Ennen kuin kahvit menevät lopullisesti väärään kurkkuun, on muistutettava, että kyse on PL4-arvosta, joka on teoreettinen maksimi, mitä ei voi ylittää. Normaalissa toiminnassa oleellisia arvoja ovat PL1 ja PL2 eivätkä PL3- tai PL4-arvot ole oletuksena käytössä edes kerroinlukitsemattomissa versioissa, mutta toisaalta lukema on yli kaksinkertainen Arrow Lake- eli Core Ultra 2 -sarjaan verrattuna.

NVL-S, preliminary (TJMax value). TJMax cannot be offset and thermal throttling cannot be disabled. The thermal sensor can report from -64C to 100C (TJMax) if Negative Temperature Reporting is enabled. — Jaykihn (@jaykihn0) February 9, 2026

Jaykihn tietää puolestaan kertoa, että NVL-S:n eli tavallisen työpöytäversion TJMax-arvo eli maksimilämpötila ei tule olemaan säädettävissä eikä lämpötilaan perustuvaa kellotaajuuksien laskemista voi ottaa pois käytöstä. Hänen mukaansa lämpötilasensori kykenee raportoimaan -64-100° asteen lämpötiloja, jos negatiivisten arvojen raportointi on käytössä.

NVL 8+16 Die TSMC N2 ~110+mm2 NVL 8+16 bLLC Die TSMC N2 ~150+mm2 https://t.co/beHNikpl1O — HXL (@9550pro) February 11, 2026

700 watin PL4-arvo koskee tiettävästi kahden Compute-sirun lippulaivamallia, jossa on käytössä jopa 16 Coyote Cove P-ydintä, 32 Arctic Wolf E-ydintä ja 4 LP-E-ydintä. LP-E-ytimet eivät sijaitse Compute-siruilla. Huhujen mukaan Intel tulee tuomaan Nova Lakeen AMD:n X3D:n kaltaiset jättimäiset viimeisen tason välimuistit, jotka olisivat jopa 144 Mt per Compute-siru. AMD:sta poiketen välimuisti ei kuitenkaan tule olemaan ilmeisesti erillisellä sirulla, vaan Compute-siruista tehdään kahta versiota: toinen ilman jättimäistä välimuistia ja toinen ilman sen kanssa. Mikäli 9550pro:n vuotamat luvut pitävät paikkansa, tulee TSMC:n N2-prosessilla valmistetut Compute-sirut olemaan kooltaan noin 110 mm^2 ilman jättimäistä välimuistia ja noin 150 mm^2 sen kanssa. Tom’s Hardware mainitsee myös, että Compute-sirua tullaan tekemään N2:n lisäksi myös Intel 18A -prosessilla, mutta se viitannee mahdollisesti kevyempiin versioihin Compute-sirusta. Prosessorit tulevat asentumaan uuteen LGA 1954 -kantaan, joka on jäähdytinten puolesta yhteensopiva nykyisen LGA 1851 -kannan kanssa.

Intel 900 Series Chipset Specifications. pic.twitter.com/vJzhBQWk4o — Jaykihn (@jaykihn0) February 9, 2026

Uudet prosessorit tuovat mukanaan myös uudet piirisarjat. Jaykihnin vuotamien tietojen mukaan saataville on tulossa ainakin alkuun B960-, Z970-, Z990-, Q970- ja W980-piirisarjat. Intelin uudet piirisarjat tulevat yhdistymään prosessoriin 2-4 DMI Gen 5 -väylällä, mikä vastaa kaistaltaan PCIe Gen 5 -väyliä. Piirisarjoista tulee löytymään natiivi tuki prosessorin Thunderbolt 4- ja USB4-liittimille, mutta määrä riippuu piirisarjasta. B960- ja Z970-piirisarjoista tulee löytymään 14 PCIe Gen 4 -väylää ja muista 12, mutta lopuissa on lisäksi 8 tai 12 PCIe Gen 5 -väylää, jotka uupuvat B960:sta ja Z970:stä. Ylikellotustuki vaihtelee piirisarjoittain ja täysi tuki kaikkien väylien ylikellotukselle löytyy vain Z990-piirisarjasta. Voit tutustua tarkempiin tietoihin piirisarjoista yllä olevan twiitin graafista.

