Intelin uudet Arc-ajurit siirtävät 3DMark-optimointien hallinnan käyttäjälle

Intelin Arc-näytönohjaimet ovat kourallisessa testejään osoittaneet hyvää suorituskykyä 3DMark-testeissä verrattuna peleihin, mikä näyttäisi selittyneen aiemmin aina päällä olleilla kyseenalaisilla optimoinneila.

Intelin taival erillisnäytönohjainten markkinoilla on lähtenyt liikkeelle yskähdellen. Tuotteita on ollut saatavilla erittäin rajoitetusti vain tietyillä markkinoilla, eikä niistä vuotanut suorituskykykään ole suoranaista tykitystä voitosta voittoon vaan kaivuuta oletettujen rimojen alapuolitse.

Intel on nyt julkaissut Arc-näytönohjaimilleen uudet Arc Graphics Driver 30.0.101.1743 beeta-ajurit, jotka lisäävät mukaan tuen järeämpään ACM-G10-piiriin perustuville Arc A770M- ja A550M-mobiilinäytönohjaimille. Lisäksi ajureissa on virallinen tuki Monster Hunter Rise: Sunbreakille, F1 22:lle ja Arcadegeddonille.

Merkittävin päivitys on kuitenkin uusi Advanced Performance Optimizations -kytkin, jonka ainut funktio ainakin tällä haavaa on laittomien tai vähintään hyvin kyseenalaisten 3DMark-optimointien kytkeminen päälle ja pois. Intelin mukaan ominaisuus vaikuttaa tällä hetkellä nimenomaisesti vain 3DMark Time Spy- ja Port Royale -testeihin.

Twitter-käyttäjä 0x22h on ehtinyt jo testaamaan uusia ajureita työpöytäpuolen Arc A380 -näytönohjaimella. Edeltävillä ajureilla Advanced Performance Optimizations päällä hänen kokoonpanonsa sai Time Spy -testissä 5757 pistettä ja Port Royalissa 1854 pistettä. Uusilla beeta-ajureilla APO kytkettynä pois päältä pisteitä ropisi enää 4929 Time Spyssä ja 1780 Port Royalissa. Time Spy -testissä optimoinnit paransivat ennen kaikkea grafiikkasuorituskykyä, mutta myös prosessoripisteissä on 300 pisteen ero. 0x22h:n tulokset löysi ensimmäisenä VideoCardz.

Luonnollisesti ajureissa on myös liiskattu aiemmista julkaisuista löytyneitä bugeja. Tällä kertaa korjauslistalta löytyvät Metro Exodus: EE:n, Horizon Zero Dawnin, F1 2020:n, Crossfiren ja Euro Truck Simulatorin tekstuurien korruptoituminen sekä Horizon Zero Dawnin, Sims 4:n ja Ghostwire: Tokyon kaatuiluongelmat. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi F1 22:n kaatuminen liian korkeilla asetuksilla, jos käytössä on AMD:n FidelityFX CACAO Ambient Occlusion -asetus, Call of Duty: Vanguardin, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpointin, Strange Brigaden ja Forza Horizon 5:n mahdolliset tekstuurien korruptoitumiset sekä Gears 5:n, Sniper Elite 5:n ja Call of Duty: Black Ops Cold Warin kaatulut. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa Intelin ajurit täältä