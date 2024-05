Vaikka yhtiön tulos painui pakkaselle, oli se lähes joka tavalla parempi kuin viime vuoden ensimmäinen neljännes.

Intel on julkaissut vuoden ensimmäisen neljänneksensä tuloksen. Osavuosikatsauksessa uudistettiin myös tapaa, jolla yhtiö raportoi tuloksestaan.

Intel raportoi tuloksensa jatkossa kolmessa kategoriassa: Intel Products, Intel Foundry ja All Other. Käytännössä niputus on nimensä mukainen, Intelin omat tuotteet ovat Productsin alla, tuotantoon liittyvä Foundryn ja All Otheriin lukeutuvat yhtiön tytäryhtiöt kuten Altera ja Mobileye. Vaikka käyttöön tulevat uudet pääkategoriat, raportoidaan luonnollisesti myös esimerkiksi tuotepuolella erikseen kuluttaja- ja palvelinpuolen kuulumiset.

Intelin kokonaisliikevaihto pieneni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden lopun 15,4 miljardista 12,7 miljardiin dollariin ja samalla käyttökatteesta (GAAP) leikkaantui 4,7 prosenttiyksikköä 41 prosenttiin. Tämä ajoi myös yhtiön tuloksen miinukselle 400 miljoonaa GAAP-standardin (Generally Accepted Accounting Principles) laskutavoilla, mutta jättämällä kertaluontoiset maksut ja vastaavat huomiotta Intel sai pidettyä ”non-GAAP” tuloksensa 800 miljoonaa plussalla. Vaikka lasku on ollut lujaa päättyneen vuoden viimeiseltä neljännekseltä, on sekä liikevaihto, kate että tulos parantuneet viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.

Intel tuotteiden puolella liikevaihto pieneni 1,9 miljardia dollaria, josta 1,3 miljardia tulee kuluttajapuolelta (Client Computing Group, CCG), 500 miljoonaa palvelinosastolta (DCAI) ja loput 100 miljoonaa verkko- ja edgetuotteet sisältävältä NEX-osastolta, joka onnistui tosin muista poiketen parantamaan katettaan. Vuoden takaiseen verrattuna CCG:n liikevaihto kasvoi kuitenkin jopa 31 % ja datakeskustenkin 5 %, mutta NEXillä meni vuoden takaista 8 % heikommin.

Intel Foundryjen puolella liikevaihto kutistui 800 miljoonaa dollaria 4,4 miljardiin ja tulos jäi 2,5 miljardia pakkaselle, mikä johtuu pääosin yhtiön vahvasta panostuksesta valmistusteknologioihin ja -kapasiteettiin. Vuoden takaiseen verrattuna liikevaihto supistui 10 %.

Tytäryhtiöiden saralla Alteran liikevaihto kutistui 480 miljoonasta 342 miljoonaan dollariin ja tulos painui 39 miljoonaa pakkaselle, kun Mobileyen tulos romahti jopa 637 miljoonasta vaivaiseen 239 miljoonaan ja sen myötä tulos painui 242 miljoonaa voitollisesta 68 miljoonaa tappiolle. Intelin mukaan kummassakin tapauksessa kyse koko alaa vaivaavasta kysynnän laskusta ja siitä johtuvasta tuoteketjun ruuhkautumisesta. Vuoden takaiseen verrattuna luvut ovat myös surullista katseltavaa, Alteran liikevaihto on kutistunut 58 ja Mobileyen 48 %.

Kuluvan neljänneksen osalta Intel uskoo saavuttavansa noin 12,5-13,5 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä vastaa viime vuoden tulosta. Kertaluontoiset kulut huomiotta jättävällä non-GAAP menetelmällä käyttökatteen uskotaan laskevan entisestään 45,1 %:stä 43,5 %:iin ja niin ikään non-GAAP tuloksen laskevan nykyisestä 0,18 dollarista per osake 0,10 dollariin per osake.

Lähde: Intel