Corsairin mattamustat uutuudet ovat 20 prosenttia perinteisiä tuulettimia paksumpia ja saavuttavat saman ilmavirtauksen alemmilla kierrosnopeuksilla, mikä alentaa melutasoja.

PC-oheislaitteista ja -komponenteista tunnettu yhdysvaltalainen Corsair on julkaissut uuden RS Max -tuuletinmalliston, joka tuo suorituskykyä PC-jäähdytykseen muun muassa tavallista paksummalla rakenteellaan. Uusien 120 millimetrin RS120 Max- ja 140 mm:n RS140 Max -tuuletinten paksuus on perinteisen 25 mm:n sijaan 30 mm, minkä ansiosta samaan ilmavirtaukseen vaaditaan matalammat kierrosnopeudet. Näin kokoonpanon melutasoa saadaan alas tinkimättä jäähdytystehosta. RGB-valoja tuulettimista ei löydy, joten kaapelinhallintaa ne vaativat vain yhden 4-pinnisen PWM-kaapelin verran.

RS Max -tuulettimissa on seitsemänlapainen nestekidepolymeerirakenne ja magneettikupuja hyödyntävät laakerit, jotka ovat käytössä myös valmistajan RX-sarjalaisissa iCUE Link -tuulettimissa. Samaten uutuuksissa on käytössä ilmavirtausta optimoiva AirGuide-teknologia, joka ehkäisee ilmapyörteitä tuulettimen kehikkorakenteen avulla. RS120 Maxin maksimikierrosnopeus on 2000 rpm (rounds per minute), tuotettu ilmankierto maksimissaan 72 CFM (cubic feet per minute) ja melutaso 29,5 desibeliä. RS140 Maxin vastaavat lukemat ovat 1600 rpm, 104 CFM ja 31 dBA. Tuuletinten mainostetaan sopivan sekä kotelo- että jäähdytintuulettimiksi.

RS Max -malliston suositushinnat kappaleelta ovat n. 44 euroa (RS120 Max) ja 50 euroa (RS140 Max) ja ne ovat heti saatavilla Corsairilta ja jälleenmyyjiltä. Tuulettimille myönnetään viiden vuoden takuu.

Lähde: Corsair, Tuotesivut (1, 2)