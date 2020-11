Motorola julkisti uuden Moto G9 Power -älypuhelimen 6000 mAh:n akulla

Tuore Power on Motorolan Moto G9-malliston kolmas puhelin ja seuraaja vain 8 kuukautta vanhalle Moto G8 Powerille.

Motorola on tänään julkaissut kolmannen vesan Moto G9 -tuoteperheeseensä – uutuus on nimeltään Moto G9 Power. Ennestään valmistaja on ehtinyt julkaista Moto G9 Playn ja Moto G9 Plussan. G9 Power toimii seuraajana vasta 8 kuukautta vanhalle Moto G8 Powerille nopeuttaen selvästi tämän vuoden Moto G9 -sarjan julkaisuaikataulua viime vuoden julkaisujen tultua ripotellen puolen vuoden aikana.

Aiempien G9-sarjan julkaisujen tapaan Moto G9 Power erottuu kokonsa osalta selvästi edeltäjästään. Moto G9 Powerin näyttönä toimii peräti 6,8-tuumainen Max Vision HD+ -markkinointinimeä kantava paneeli, jonka tarkempia tietoja valmistaja ei ole julkaisun yhteydessä jakanut. Nimen perusteella resoluutio on HD+ (720p) -tasoa, minkä myötä resoluutioltaan se sijoittuu saman kokoisella näytöllä varustetun Moto G9 Plussan alapuolelle. Tekniikaltaan kyseessä on todennäköisesti perinteinen IPS LCD -paneeli.

Ulkonäöllisesti Moto G9 Powerissa on nähtävissä selviä viitteitä kesällä julkaistuun Moto G 5G Plussaan samankaltaisen neliskanttisen kamerajärjestelmän myötä, joskin neljäs kehyksen kameroista on korvattu LED-salamalla. Kameroiden virkaa hoitaa 64 megapikselin pääkamera ja kaksi 2 megapikselin sensoria, joista toinen on makrokamera ja toinen syvyystietokamera. 16 megapikselin etukamera on sijoitettu muista G9-sarjalaisista tuttuun tapaan reikään näytön vasemmassa yläkulmassa.

Moto G9 Powerin massasta ja sisarusmalleistaan erottavana ominaisuutena toimii mallinimen mukaisesti akku. Puhelimen akulla on kokoa massiiviset 6000 mAh:a, jonka valmistajan mukaan pitäisi riittää kantamaan laite yli 60 tunnin toiminta-ajan. Latausnopeuksien osalta tuettuna on 20 watin TurboPower-lataus. Akku antaa virtaa suuren näytön lisäksi sisällä sykkivälle Snapdragon 662 -järjestelmäpiirille, joka on tuttu myös Moto G9 Play -mallista. Järjestelmäpiirin parina on 4 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa.

Motorola Moto G9 Powerin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 172,14 x 76,79 x 9,66 mm

Paino: 221 grammaa

6,8” HD+ Max Vision -näyttö

Qualcomm Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri (4 x 2,0 GHz Kryo 260 Gold, 4 x 1,8 GHz Kryo 260 Silver, Adreno 210 GPU)

4 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 / 5 GHz, BT 5.0, (A)GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, NFC

Kolmoistakakamera 64 megapikselin laajakulmakamera (1,4 um pikselikoko), f1.8 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko, minimissään 2,5 cm tarkennusetäisyys), f2.4 2 megapikselin syvyystietokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

16 megapikselin etukamera (1 um pikselikoko), f2.2

Sormenjälkilukija, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

6000 mAh:n akku, USB Type-C (USB 2.0), 20 watin latausteho

Android 10

Moto G9 Powerin myyntiintuloajankohtaa tai hintaa valmistaja ei ole vielä valitettavasti ilmoittanut, mutta todennäköisesti puhelin asettuu ominaisuuksiensa perusteella jonnekin Moto G9 Playn 199 ja Moto G9 Plussan 299 euron välimaastoon. Värivaihtoehtoja puhelimella on kaksi – violetti Electric Violet ja harmaan vihertävä Metallic Sage.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote