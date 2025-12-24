io-techin toimitus toivottaa lukijoille rauhallista joulua 2025 ja vetäytyy itsekin rauhoittumaan loppuviikoksi. Alta voi kuitenkin löytää itselleen ainakin joiltain osin tekniikka-aiheista puuhailtavaa joulunpyhiksi.
Vuotuisessa tekniikkajoulukalenterissa on tarjolla minikokoinen ROG NUC -pelitietokone jouluaaton pääpalkintona. Osallistumisaikaa on huomiseen klo 10 saakka. Tietokone on pukin ja tontun hyväksi testaama.
io-tech kerää joulun kunniaksi myös varoja Pelastakaa Lapset ry:lle vielä viikon verran. Hyväntekeväisyyslahjoituksen voi tehdä tästä linkistä. Myös io-techin käynnissä olevan SER-huutokaupan tuotot lahjoitetaan keräykseen.
Lisäksi vuotuinen piparkakkutalokilpailu on käynnissä vuoden loppuun saakka. Kilpailun teemana on löyhästi ”io-tech” ja parhaille luomuksille on tarjolla tekniikka-aiheisia palkintoja. Tarkemmat tiedot kilpailusta tästä linkistä. Kilpailun nimekkäimpiä sponsoreita ovat esim. OnePlus, Huawei ja Noctua.
Hyvää joulua 2025 ja onnellista uutta vuotta 2026 kaikille lukijoille ja katsojille!
Terveisin io-techin toimitus: Sampsa, Juha, Petrus, Niko, Oskari ja Timo
