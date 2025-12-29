Motorolalta odotetaan virallisesti 7. tammikuuta uutta älypuhelinjulkistusta, kun valmistajan Intian-osasto on viestipalvelu X:ssä ilmoittanut paljastavansa silloin täysin uuden premium-laitteen. Signaturesta on joulun alla vuotanut myös renderöintikuvia, joiden uskotaan olevan tarkoitettu lehdistötiedotteisiin.
Muotoilultaan uusi Signature näyttää noudattelevan valmistajan aiempaa puhelinsuunnittelua. Tekniselle puolelle huhutaan premium-tason ominaisuuksia, kuten Qualcommin Snapdragon 8 Gen 5 -järjestelmäpiiriä, 16 gigatavua RAM-muistia, 6,7 tuuman OLED-näyttöä 120 hertsin virkistystaajuudella sekä Android 16 -käyttöjärjestelmää. Telekameralla varustettuun kolmoistakakameraan odotetaan 50 megapikselin sensoreita.
Alkujaan huhupuheita liikkui edge 70 ultra -nimisestä laitteesta, mutta sittemmin puhelimen nimeksi näyttää vakiintuneen Signature. Virallisia tietoja laitteesta saadaan reilun viikon päästä, ainakin Intiassa.
