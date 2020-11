Jimm’s PC-Store julkaisi GeForce RTX 30 -sarjan odotetut toimitusajat

Jimm'sin arvioiden mukaan RTX 3080 -näytönohjaimen ostaneilla on vielä edessään lyhimmillään 2 - 3 viikon ja pahimmillaan jopa yli kolmen kuukauden odotus, eikä muiden mallien ajat ole juuri sen ruusuisempia.

NVIDIAn alkusyksystä julkaisemat GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimet ovat saapuneet myyntiin malli kerrallaan pitkin syksyä. Kaikille kolmelle julkaistulle mallille on ollut yhteistä edelleen jatkuva heikko saatavuus.

Jimm’s PC-Store on lähettänyt tänään asiakkailleen kirjeen, jossa se käy läpi tällä hetkellä odotettuja toimitusaikoja tilausajankohdan perusteella. Samalla Jimm’s ilmoitti pitävänsä kirjautuneiden asiakkaiden chat-asiakaspalvelunsa suljettuna huomenna 17.11. kello 07 – 19 välisen ajan purkaakseen ruuhkautunutta sähköpostijonoa.

GeForce RTX 3080 -näytönohjaimen 17.9. tilanneiden odotetut toimitusajat ovat Asuksen TUF OC- ja Strix OC -mallien 2 – 3 viikosta EVGA:n mallien kahteen kuukauteen. 17.9. näytönohjaimen tilanneiden kohdalla odotusajat pitenevät lyhimmilläänkin kuukauteen ja pahimmillaan EVGA:n kymmeneen viikkoon. Myöhemmin syyskuussa tilanneet saavat odotella näytönohjaimiaan pahimmillaan vielä kolme kuukautta.

RTX 3090:n kohdalla tilanne on osittain valoisampi. Syyskuussa Asuksen TUF OC -mallin tilanneilla on odotettavaa noin kuukausi ja ylikellottamattoman version kohdalla kaksi, kun Strix-perusversion kohdalla toimitusaika-arvio on 1 – 2 kk. Aiemmin mainittu valopilkku onkin Strix RTX 3090 OC -malli, jonka toimitusajat ovat tällä hetkellä noin kaksi viikkoa ja kaikki syyskuussa tilatut kappaleet on jo toimitettu. RTX 3070 -näytönohjainten toimitusaika-arviot vaihtelevat MSI:n Gaming X Trion viikosta Gigabyten Eaglen kuuteen viikkoon. Voit lukea kaikkien näytönohjainmallien arvioidut toimitusajat uutisen pääkuvasta.

Lähde: Jimm’s PC-Store