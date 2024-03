Jonsbon uudessa TK-3-kotelossa on saumaton panoraamanäkymä ja tuki emolevyn takaliitännöille

TK-3 on tuorein lisäys emolevyjen takaliitäntöjä tukeviin PC-koteloihin ja se eliminoi myös vasemmassa etukulmassa normaalisti näkyvän saumakohdan, sillä siinä on vain yksi lasipaneeli, joka kaartuu saumattomasti kotelon takaosasta aina oikeaan etukulmaan asti.

Kiinalaisvalmistaja Jonsbo on julkaissut miditornikokoisen TK-3-kotelon, johon sopivat muun muassa Asuksen BTF- ja MSI:n Project Zero -emolevyt takapuolella olevine liitäntöineen. Estetiikkaa viimeistelemässä kotelossa on vain yksi lasipaneeli, joka kattaa kaareutuvalla muodollaan niin kotelon vasemman kyljen kuin etupuolenkin. Tuloksena on näkymä kotelon sisään ilman tukipilaria tai kahden lasipaneelin saumakohtaa vasemmassa etukulmassa. Samanlaista suunnittelua on muutamassa muussakin valmistajan kotelomallissa, kuten TK-2:ssa. Oikea kylki kotelossa on terästä verkkomaisella rakenteella.

TK-3 tukee ATX-, mATX- ja Mini-ITX-emolevyjä ja siihen voi asentaa maksimissaan 220 millimetrin ATX-virtalähteen, joka asemoituu paikalleen pystysuunnassa. Oikeanpuoleisessa sivukammiossa virtalähteen alapuolella on myös paikat SSD- ja HDD-asemille. Asemia voi sisällyttää kokoonpanoon konfiguraatiolla kaksi SSD:tä ja yksi HDD tai vaihtoehtoisesti yksi SSD ja kaksi HDD:tä. Näytönohjaimen maksimipituus on jopa 420 mm ja laajennuspaikkoja kotelon takaosassa on seitsemän.

Nestejäähdytintukea TK-3:ssa on katossa 360 tai 280 mm ja pohjassa 360 mm. 120 mm:n tuulettimia koteloon mahtuu yhteensä kymmenen. Kattoon voi kolmen 120 mm:n tuulettimen sijaan asentaa kaksi 140 mm:n tuuletinta. Etupuolen I/O-paneelissa on yksi USB-C- ja kaksi USB-A-liitäntää sekä kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä.

TK-3:n tekniset tiedot:

Mitat ja paino: 288 × 438 × 415 mm (L × S × K) 7,3 kg

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Emolevytuki: ATX, mATX, Mini-ITX

Asemapaikat: 2 × 2,5″ + 1 × 3,5″ / 1 × 2,5″ + 2 × 3,5″

Jäähdytintuki: Katto: 280 / 360 mm Pohja: 360 mm

Tuuletintuki: Katto: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Oik. sivu: 3 × 120 mm Pohja: 3 × 120 mm Takapaneeli: 1 × 120 mm

Virtalähde: ATX, maks. 220 mm

CPU-coolerin maksimikorkeus: 165 mm

GPU:n maksimipituus: 420 mm

I/O-paneeli 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 × USB 3.0 Kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Laajennuspaikat: 7

TK-3:n värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen. Hinnoittelusta ja saatavuudesta ei vielä ole tietoa.

Lähde: Tuotesivut (1, 2)