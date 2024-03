Intel julkaisi uuden Core i9-14900KS -lippulaivaprosessorin

Uutuus tarjoaa entistä korkeammat kellotaajuudet entistä suuremmalla tehonkulutuksella.

Intel on julkaissut 14. sukupolven Core-työpöytäprosessoreiden terävimpään kärkeen uuden Core i9-14900KS -mallin, joka toimii vieläkin korkeammilla kellotaajuuksilla kuin aikaisempi kukkulan kuningas 14900K. Nyt yksi ydin kykenee toimimaan maksimissaaan 6,2 GHz:n kellotaajuudella ja kaikkien ytimien rasituksessa P-ytimien kellotaajuus voi nousta 5,8 GHz:iin ja E-ytimien 4,5 GHz:iin. Vertailun vuoksi 14900K:n yhden ytimen maksimitaajuus oli 200 MHz alhaisempi eli 6 GHz ja P- ja E-ytimet toimivat kaikkien ytimien rasituksessa 100 MHz alhaisemmalla kellotaajuudella.

Muuten Raptor Lake Refresh -arkkitehtuuriin perustuvan 14900KS:n ominaisuudet ovat samat kuin 14900K:ssa eli hybridiprosessorissa käytössä on yhteensä 24 ydintä (8P + 16E) ja P-ytimien Hyper-Threading-ominaisuuden ansiosta 32 säiettä. Kaikkien ytimien kesken jaettua L3-välimuistia on 36 megatavua ja käytössä on edelleen LGA 1700 -kanta.

Alustavissa testeissä esimerkiksi TechPowerUp!-sivusto mittasi vakiona 14900KS:n suorituskyvyn hyötysovelluksissa n. 3 % ja peleissä Full HD -resoluutiolla noin 1 % paremmaksi kuin 14900K:lla. Tehonkulutus kaikkien ytimien rasituksessa oli vajaa 100 wattia korkeampi (282 vs 374W). Ilman tehorajoituksia prosessorin tehonkulutus nousi jopa 508 wattiin.

Core i9-14900KS on Suomessa listattu myyntiin Proshopissa 770 eurolla, kun taas 14900K on parhaillaan tarjouksessa 170 euroa edullisemmin 600 euron hintaan. Mukana ei toimiteta jäähdytysratkaisua, vaan se jää käyttäjän huolehdittavaksi. Suositeltavaa on niin tehokas jäähdytys kuin mahdollista.

Lähde: Intel