Kryptolouhijat ovat iskeneet silmänsä AMD:n Zen 4 -prosessoreihin

Ryzen 9 7950X:n kerrotaan tuottavan Qubic-louhinnassa sähkölaskun jälkeen Yhdysvalloissa noin 3 dollaria päivässä, mikä riittää sen hinnan kuolettamiseen alle puolessa vuodessa.

Kryptolouhinta on pysynyt viime aikoina poissa otsikoista louhinnan siirryttyä entistä vahvemmin siihen tarkoitettujen erikoispiirien tehtäväksi. Nyt maailmalta kuuluu kuitenkin kummia ja kryptolouhijat ovat jälleen himoitsemassa kuluttajarautaa virtuaalikaivoksiinsa.

Bitcoinin kurssin menestys on raahannut perässään myös muita kryptovaluuttoja ja yksi niistä, Qubic, on raporttien mukaan tyhjentämässä hyllyjä AMD:n Zen 4 -prosessoreista. Zen 4:stä tekee erityisen houkuttelevan sen AVX-512-tuki, jonka Intel on tiputtanut pois kuluttajaprosessoreistaan ja jota louhintasovellukset osaavat hyödyntää.

Maailmalta kuuluvien raporttien mukaan Qubic-louhinta on tehnyt nyt Ryzen 9 7950X:lle sen, mitä Ethereum-louhinta teki näytönohjaimille. Sähkönhinnan huomioiden Ryzenillä on päästy Qubicilla noin 3 dollarin päivävoittoon, mikä tarkoittaa prosessorin hinnan kuolettamista jopa alle puolessa vuodessa. Toistaiseksi hyllyt huutavat tyhjää lähinnä Yhdysvalloissa, mutta trendin pelätään laajenevan muuallekin ja ensi merkkejä tästä on jo nähtävillä WCCFTechin mukaan.

Mikäli kurssit ja louhintatapa pysyvät ennallaan, Zen 5:n odotetaan jopa pahentavan tilannetta entisestään, sillä sen AVX-512-suorituskyvyn pitäisi olla ennakkotietojen mukaan jopa kaksinkertainen Zen 4:ään nähden.

Lähde: WCCFTech