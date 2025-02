Joukon kenties mielenkiintoisin tapaus on Blackwell-sukupolven järeimpään GB202-piiriin perustuvan näytönohjaimen prototyyppi, jossa on teoriassa jopa 2,4 kilowatin kulutuksen mahdollistavat neljä 12V-2x6-liitintä.

Netissä on pyörinyt villejä huhuja NVIDIAn Ada Lovelace eli GeForce RTX 40- ja Blackwell- eli RTX 50 -näytönohjainten prototyyppien virrankulutuksista. Nyt nettiin saadut kuvat antavat rutkasti lihaa huhujen ympärille.

NVIDIAn prototyyppejä koskevissa vuodoissa ovat toistuneet usein etenkin 800 watin kulutus. Ensin sitä huhuttiin GeForce RTX 4090 Ti:n tai RTX Titanin prototyypille. Kyseessä oli väitetysti jättimäinen erinäisissä vuodoissa ja RTX 50 -sukupolven julkaisun yhteydessä virallisissakin NVIDIAn neljän korttipaikan hirviön prototyypistä. RTX 50 -sukupolvessa puhuttiin puolestaan RTX 5090 -prototyypistä täydellä GB202-grafiikkapiirillä ja niin ikään 800 watin TDP:llä.

Chiphellin foorumeille on nyt vuodettu kuvia, joissa näkyy GB202-prototyyppi peräti neljällä 12V-2×6-lisävirtaliittimellä, jotka teoriassa mahdollistaisivat jopa 2,4 kilowatin kulutuksen lisävirtaliittimistä. GA102-prototyypissä oli puolestaan neljä 8-pinnistä lisävirtaliitintä, joka riittäisivät teoriassa 600 watin kulutukseen. GA104-prototyypissä 8-pinnisiä lisävirtaliittimiä on kolmin kappalein. Kolmelle 8-pinniselle olisi paikat myös Turing-sukupolven TU104:ssä, mutta vain kaksi liittimistä on juotettu paikoilleen. Pascal-sukupolven GP104:ssä on pärjätty kahdella 8-pinnisellä lisävirtaliittimellä ja hauskana yksityiskohtana prototyypissä näkyy DVI-liitin erillisellä piirilevyllä. Piskuisessa GA107-prototyypissäkin on vielä yksi 8-pinninen lisävirtaliitin.

