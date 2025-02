OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman on ilmoittanut viestipalvelu X:ssä yhtiön tulevan GPT-5-tekoälymallin yhdistelevän OpenAI:n aiempia malleja, joita on käyttäjille tarjolla jo toista kymmentä kappaletta. Altman kertoo nykyisen valikoiman oleva sekava ja hankala, mitä GPT-5:n on tarkoitus korjata. Toissavuoden GPT-4:ää pidettiin merkittävänä harppauksena tekoälykehityksessä ja sen jälkeen OpenAI on tuonut siihen useita päivityksiä, joista tärkeimpiä lienee viime vuoden GPT-4o. Yhtiöllä on myös tiedon avulla tehtäviin monimutkaisempiin päätelmiin erikoistuneita malleja, kuten o1 ja o3-mini, mutta GPT-5:n odotetaan uusien ominaisuuksien lisäksi hyödyntävän yhtenäistetymmin OpenAI:n aiempia teknologioita, mikä parantaa käyttäjäystävällisyyttä ja helppokäyttöisyyttä.

OPENAI ROADMAP UPDATE FOR GPT-4.5 and GPT-5:

We want to do a better job of sharing our intended roadmap, and a much better job simplifying our product offerings.

We want AI to “just work” for you; we realize how complicated our model and product offerings have gotten.

We hate…

— Sam Altman (@sama) February 12, 2025