Kaleido on erikoinen pienikokoinen tietokone sisäänrakennetulla projektorilla

Kaleido on suunniteltu juomapullon kokoiseksi kannettavaksi tietokoneeksi, joka eliminoi tarpeen erilliselle projektorille esimerkiksi kokoustiloissa.

Eri valmistajien erikoisimmat tuotteet ovat yleensä messujen heiniä, mutta silloin tällöin erikoisuudet löytävät tiensä julkisuuteen myös muita teitä. Tällä kertaa sellainen löytyi kansainvälisen iF World Design -palkinnon saaneiden tuotteiden listauksesta.

Liliputing löysi iF World Design Guiden listauksesta mielenkiintoisen Kaleido-tietokoneen. Ainakin länsimaisesta näkökulmasta tuntemattoman kiinalaisvalmistaja Hefei LCFC:n valmistaman tietokoneen erikoisuus on sen toiminta ilman näyttöä.

Tietokone on rakennettu kolmikulmaisen prisman muotoon ja sen runkoon on sisäänrakennettu projektori, jota käytetään näytön asemesta. Näppäimistö sisältää tattihiiren ja kaksi painiketta ja se taittuu keskeltä siten, että se peittää taitettuna kaksi särmiön sivua. Näppäimistö myös irtoaa itse tietokoneesta, jolloin projektorin voi asettaa haluamaansa asentoon. Projektorin linssin vierellä on myös taitettava peili, joka antaa lisää säätövaraa projektion suuntauksessa.

Toistaiseksi ei ole varmuutta saapuuko Kaleido ikinä markkinoille, mutta iF World Design Guiden mukaan se aiottaisiin julkaista kuluvan vuoden aikana maailmanlaajuisesti kuluttajakäyttöön. Valitettavasti tietokoneen teknisistä ominaisuuksista ei ole toistaiseksi tietoa.

Lähde: Liliputing, iF World Design Guide