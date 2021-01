Käsikonsolimainen Aya Neo Ryzen 4000 -APU-piirillä saapuu maailmanlaajuiseen myyntiin

Kiinassa viime vuoden loppupuolella julkaistu minitietokone jaksaa pyörittää esimerkiksi Cyberpunk 2077 -peliä matalin asetuksin noin 30 FPS:n suorituskyvyllä.

Aya Neo on Kiinassa viime vuonna julkaistu käsikonsolimainen minitietokone. Tietokone tuli ensin saatavilla vain Kiinassa, mutta yhtiö ilmoitti jo silloin harkitsevansa erillistä joukkorahoituskampanjaa maailmanlaajuista julkaisua varten. Nyt yhtiö on tiedottanut, että Aya Neo saapuu saataville maailmanlaajuisesti helmikuun alkupuolella alkavan IndieGoGon kautta.

Käsikonsoliformaattiin ahdetun tietokoneen sisällä sykkii AMD:n 6-ytiminen Ryzen 5 4500U, jossa Zen 2 -prosessoriydinten rinnalla toimii 6 Compute Unit -yksikön Vega-grafiikkaohjain. APU-piirin tukena on 16 Gt LPDDR4X-4266-muistia ja 512 Gt tallennustilaa (SN550 PCIe NVMe).

Aya Neon 7-tuumainen näyttö tukee 1280×800-resoluutiota ja sen paneeli on toteutettu IPS-tekniikalla. Tietokoneen I/O-tarjonta sisältää kolme USB Type-C -liitäntää ja 3,5 mm:n kuulokeliittimen ja langattomia yhteyksiä on tarjolla Wi-Fi 6- ja Bluetooth 5.0 -standardien muodossa. Äänentoistoa varten tietokoneessa on luonnollisesti myös stereokaiuttimet ja pelaaminen onnistuu näytön sivuilta löytyvien ohjainten avulla (2x analoginen peukalotikku, D-PAD, 12 muuta painiketta).

Suorituskyvyn osalta Aya Neon on näytetty kykenevän pyörittämään jo aiemmin Resident Evil 3 -peliä noin 60 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella. Tuoreemmalla joulukuussa kuvatulla videolla käsikonsolin osoitetaan puolestaan pyörittävän Cyberpunk 2077 -peliä matalin asetuksin noin 30 FPS:n suorituskyvyllä. Yhtiön YouTube-kanavalta löytyy myös muita pelitestejä.

Tietokoneen akun kapasiteetiksi on ilmoitettu 12 300 mAh tai 47 wattituntia ja se tukee 65 watin pikalatausta. Koko minitietokoneen strategiset mitat ovat 255 x 106 x 20 millimetriä ja 650 grammaa.

Aya Neon lopullista hintaa ei ole vielä paljastettu, mutta ns. Early Bird -hinnaksi ensimmäisille tilaajille kerrotaan 699 dollaria. Käsikonsoleiden maailmanlaajuisten toimitusten on tarkoitus alkaa huhtikuun aikana.

