Samsung julkisti uuden 108 megapikselin Isocell HM3 -kamerasensorin älypuhelimille

Uutuussensorin tuotanto on jo aloitettu ja Samsung on ilmoittanut sensorin löytyvän kuun lopussa markkinoille saapuvasta Galaxy S21 Ultra -älypuhelimesta.

Samsung on tänään julkistanut uuden 108 megapikselin Isocell HM3 -sensorin. Sensori on kooltaan 1/1,33”, minkä myötä pikselikoko on 0,8 μm. Isocell HM3 on siis palannut viimeksi HM1:ssä nähtyyn kokoon edeltäneen HM2:n luotettua pykälän pienempään 1/1,52” sensoriin. Edeltäjämalleista tuttuun tapaan kamera tuottaa 12 megapikselin kuvia yhdistäen yhdeksän pikseliä yhdeksi, minkä lisäksi myös täyden 108 megapikselin kuvien ottaminen on mahdollista.

Korealaisvalmistajan uutuussensori panostaa automaattitarkennuksen nopeuttamiseen uuden Super PD Plus -ominaisuuden avulla. Kyseessä ovat automaattitarkennukseen optimoidut mikrolinssit, jotka on lisätty vaihetarkennuspisteiden päälle parantaen valmistajan mukaan etäisyysmittausten tarkkuutta jopa 50 prosentilla. Eritoten tämän pitäisi auttaa hämärässä kuvatessa.

Dynamiikaltaan haastavissa vaihtelevaa valoa sisältävissä ympäristöissä, kuten tunnelin päässä kuvaamista helpottamaan Isocell HM3 käyttää Smart ISO Pro -tekniikkaa. Kyseessä on HDR-kuvausteknologia, joka ottaa yhtäaikaisesti kuvan korkealla ja matalalla ISO-arvolla yhdistäen ne yksittäiseksi kuvaksi 12-bittisellä värisyvyydellä vähentäen kohinaa. Perinteisistä HDR-kuvista tila eroaa siten, ettei se tarvitse useita kuvia erilaisilla valotuksilla, mikä vähentää liikkuvien kohteiden kanssa mahdollisesti syntyviä artefakteja. Isocell HM3:n luvataankin olevan alhaisen kohinan tilassa jopa 50 prosenttia valoherkempi kuin edeltäjänsä.

Kuvanlaatuun keskittyvien uudistusten lisäksi Samsung on optimoinut sensorin virrankulutusta ja Isocell HM3:n luvataankin olevan kuvan esikatselutilassa, eli käytännössä kuvaa ottaessa näytön toimiessa etsimenä, 6,5 prosenttia vähävirtaisempi kuin edeltäjänsä.

Isocell HM3 on Samsungin 108-megapikselisten sensorien mallisarjan neljäs sukupolvi. Sarjan aloittanut Isocell Bright HMX on käytössä muun muassa io-techin testissäkin käyneessä Xiaomi Mi 10T Prossa. Sitä seurannut Isocell Bright HM1 puolestaan löytyy muun muassa Samsungin viime vuoden huippumallista, Galaxy S20 Ultrasta. Uutta HM3:a edeltävä Isocell HM2 julkaistiin vasta viime vuoden lopulla, eikä sitä ole vielä länsimaissa nähty. Kiinan markkinoilta kyseinen sensori kuitenkin löytyy ainakin Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G:stä.

Isocell HM3 on jo massatuotannossa ja Samsung on vahvistanut kyseisen sensorin löytyvän loppukuusta markkinoille saapuvasta Samsung Galaxy S21 Ultrasta.

