Gigabyte ja MSI esittelivät uuden sukupolven PCIe4 SSD-asemat

CES 2021 -virtuaalimessuilla suurimman huomion veivät uuden sukupolven prosessorit- ja APU-piirit sekä niitä tukevat emolevyt ja kannettavat. Pienemmälle huomiolle jäivät esimerkiksi Gigabyten ja MSI:n esittelemät uuden sukupolven SSD-asemat.

Gigabyten esittelemät Aorus Gen4 7000s SSD -asemat perustuvat Phisonin toisen sukupolven PS5018-E18-PCIe4-ohjainpiiriin. 12 nanometrin prosessilla valmistettava ohjainpiiri tukee kahdeksaa NAND Flash -kanavaa, DDR4-välimuistia ja NVMe 1.4 -protokollaa.

Gigabyte on varustanut SSD-asemansa uusilla 96-kerroksisilla TLC NAND -siruilla, jotka kykenevät parhaimmillaan 1200 MT/s:n (MegaTransfers/s) nopeuteen. Uuden ohjainpiirin ja NAND-sirujen myötä SSD-aseman luvataan yltävän parhaimmillaan 7000 Mt/s:n peräkkäisluku- ja 6850 Mt/s:n -kirjoitusnopeuksiin. SSD:n jäähdytyksestä on vastuussa koko aseman koteloiva alumiinijäähdytin, joka pitää yhtiön mukaan aseman 20 % viileämpänä.

MSI:n kohdalla yhtiön tuleva SSD-asema on sen ensimmäinen. MSI:n mukaan asema kykenee 7000 Mt/s:n peräkkäisluku- ja 6900 Mt/s:n -kirjoitusnopeuksiin, tukee PCI Express 4.0 x4 -väylää ja käyttää TLC NAND -muisteja. Yhtiö ei paljastanut tässä vaiheessa käyttämäänsä ohjainpiiriä, mutta todennäköisimmin kyse on samasta Phison E18:sta kuin Gigabytelläkin. MSI:n mukaan sen SSD-aseman keskimääräinen vikaantumisaika (MTBF, Mean Time Between Failure) on 1,6 miljoonaa tuntia.

