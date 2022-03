Intel julkaisi Arc-erillisnäytönohjaimet kannettaviin (Alchemist / Xe-HPG)

Ensin saataville tulevat ACM-G11-piiriin perustuvat Arc 3-sarjan A350M ja A370 ja tulevana kesänä kannettaviin ilmestyy Arc 5- ja 7 -sarjojen järeämpään ACM-G10-piiriin perustuvat A550M-, A730M- ja A770M-mallit.

Intel lupasi aiemmin julkaisevansa ensimmäiset Arc-erillisnäytönohjaimet kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myöhemmin aikataulu tarkentui vielä tarkoittamaan nimenomaan mobiilimalleja ja nyt yhtiö on täyttänyt lupauksensa.

Intelin Arc-mobiilimallisto jakautuu kolmeen sarjaan: 3, 5 ja 7. Arc 3 -sarjaan kuuluvan A350M ja A370M, 5-sarjaan A550M ja 7-sarjaan A730M sekä A770M. Nyt saataville tulevat Arc 3 -mallit perustuvat pienempään ACM-G11-piiriin (DG2-128) ja kesällä perästä seuraavat Arc 5- ja 7 -mallit kookkaampaan ACM-G10-piiriin (DG2-512). Näytönohjaimet tukevat DirectX 12 Ultimate -rajapintaa kiihdytettyine säteenseurantoineen ja muineen.

Arc A370M:ssa on käytössä täysi grafiikkapiiri 8 Xe-ytimellä ja RT-ytimellä sekä 64-bittisellä muistiväylällä, kun A350M:ssä on leikattu käytöstä kaksi Xe-ydintä ja RT-ydintä. Intelin mukaan sen grafiikkapiirin kellotaajuus skaalautuu kuorman raskauden mukaan ja se on määritellyt grafiikkakellotaajuudekseen keskimääräisessä rasituksessa toteutuvan kellotaajuuden. A350M:n kohdalla se on oletuksena 1150 ja A370M:n kohdalla 1550 MHz, mutta TDP-konfiguraatiosta riippuen se voi olla myös matalampi tai korkeampi. Ero kellotaajuudessa ja laskentayksiköissä näkyy myös TDP:ssä, sillä A350M:n kohdalla se on vain 25-35 wattia ja A370M:n kohdalla 35-50 wattia.

Keskimmäisessä Arc A550M:ssä on käytössä 16 Xe- ja RT-ydintä 900 MHz:n kellotaajuudella sekä 128-bittinen muistiväylä. Näytönohjaimen TDP voidaan konfiguroida 60-80 wattiin. Arc 730M nostaa ydinten määrän 24:ään ja kellotaajuuden 1100 MHz:iin saaden samalla tuekseen leveämmän 192-bittisen muistiväylän. Huippumalli A770M:ssä on käytössä 32 Xe- ja RT-ydintä ja selvästi korkeampi 1650 MHz:n kellotaajuus, joka luonnollisesti riippuu 120-150 watin välille konfiguroitavasta TDP:stä. Myös muistiväylä on kasvatettu 256-bittiseksi. Löydät kaikkien mallien tekniset tiedot uutiseen liitetyistä dioista.

Suorituskyvyn osalta Intel ei valitettavasti kertonut tarkkoja vertailulukuja, mutta Arc A370M:n kehutaan olevan selvä loikkaus integroidun Iris Xe:n yläpuolelle. Siinä missä Iris Xe jää 1080p-resoluutiolla ja Medium- tai High-asetuksilla pelistä riippuen noin 30-50 FPS:n välimaastoon, yltää A370M jokaisessa yli 60 FPS:n suorituskykyyn. Fortnitessä ja GTA V:ssä samalla resoluutiolla Medium-asetuksin luvataan 94 ja 105 FPS:n suorituskykyä ja Rocket Leaguessa sekä Valorantissa High-asetuksilla 105 ja 115 FPS:n suorituskykyä. Hyötysovelluksissa käytössä ovat samanaikaisesti sekä A370M että Iris Xe, mikä nostaa suorituskykyä Handbraken AVC > HEVC -muunnoksen 1,3-kertaisesta Adobe Premiere Pro Scene Edit Detect -toiminnon 2,4-kertaiseksi verrattuna pelkkään Iris Xe:en.

Samsungin Galaxy Book2 Pro saa kunnian olla ensimmäinen Arc-näytönohjaimella varustettu kannettava ja se on saatavilla välittömästi. Myös muilta Evo-partnereilta on kuitenkin luvassa samoin tein omia Arc 3 -näytönohjaimella varustettuja mallejaan.

Tutustumme Arc-näytönohjainten ohjelmistoon, ominaisuuksiin ja arkkitehtuuriin tarkemmin erillisissä uutisissa ja artikkeleissa.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit