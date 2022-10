Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan uusimmat rajoitteet tulevat näillä näkymin estämään YMTC:n 3D NAND -tuotannon nykyisten varaosien ja materiaalien loputtua. Muun muassa Applen on huhuttu aikoneen käyttää YMTC:n muisteja tulevissa tuotteissaan.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota on jäänyt Venäjän hyökkäyssodan jalkoihin uutisotsikoissa, mutta rauhaa sillekään rintamalle on ollut turha odotella. Nyt Bidenin hallinto on lyönyt päälle uusia rajoitteita koskien puolijohdetuotannossa käytettäviä laitteita, mikä asettaa esimerkiksi Kiinan muistivalmistajat ahtaalle.

Bloombergin raportin mukaan näkyvin vaikutus tulee olemaan Yangtze Memory Technologies Co.:n eli YMTC:n kyvyttömyys jatkaa 3D NAND -piirien tuotantoa. Yhdysvaltalaiset Applied Materials, KLA Corp ja Lam Research, joiden asiantuntemusta ja laitteita YMTC on tähän asti hyödyntäneet ovat uusien rajoitteiden myötä lopettaneet yhteistyön ja kutsuneet työntekijänsä pois Kiinasta. YMTC:n kerrotaankin käyttäneen viime viikot haaliakseen mahdollisimman paljon tarvikkeita ja varaosia nykyisiin laitteisiinsa, jotta se kykenisi täyttämään jo tehdyt tilaukset. Muun muassa Applen on huhuttu aikovan käyttää YMTC:n 3D NAND -muisteja.

Lisäksi alankomaalainen ASML on ohjeistanut Yhdysvalloissa työskenteleviä työntekijöitään lopettamaan toistaiseksi kaiken yhteistyön kiinalaisasiakkaiden kanssa. Tom’s Hardwaren mukaan ASML:n Kiinaan DRAM-tuotantoa varten toimittamat litografialaitteistot eivät todellisuudessa osuisi rajoitusten piiriin, koska ne eivät ole kyllin kehittyneitä, mutta yhtiö on tästä riippumatta päättänyt toimia ennemmin liian varovaisesti kuin varomattomasti. ASML tulee palaamaan asiaan, kun se on kääntänyt kaikki kivet ja kannot uusista rajoituksista.

Rajoitukset puolijohdetuotantoon liittyvistä laitteistoista koskevat verrattain laajasti Kiinaa, mutta ainakin toistaiseksi monikansallisten, muissa maissa päämajaansa pitävien yritysten Kiinassa sijaitsevat laitokset ovat turvassa vielä tovin. Tom’s Hardware tietää kertoa, että Samsungin ja SK Hynixin kaltaisten yritysten kanssa tehtävälle yhteistyölle ei ole esteitä seuraavaan vuoteen ilman uusia lisenssejä.

Lähteet: Bloomberg (Yahoo), Tom’s Hardware Kuva: Nikkei Asia