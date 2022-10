Samsung aloittaa Android 13 -päivitysten jakelut Galaxy S22 -lippulaivoilleen vielä kuluvan kuukauden aikana.

Samsung on esitellyt tulevan Android 13:n jakelun yhteydessä saapuvan One UI 5 -käyttöliittymänsä uusia ominaisuuksia ja paljastanut ensimmäiset julkaisuaikataulunsa tulevalle päivitykselle.

One UI 5:n mukaan on lisätty muun muassa erilaisia uudistetun ulkoasun, joka pyrkii olemaan entistä saumattomampi selkeämpien sovelluskuvakkeiden ja pelkistetyn värimaailman myötä. Valmistaja lupaa käyttöliittymän myös olevan entistä personoitavampi ja muun muassa taustakuvaksi voi jatkossa asettaa omista videoista tehtyjä leikkeitä. Etusivun ulkonäköä puolestaan voi viimeistellä uusilla päällekkäin asentuvilla widget-piensovelluksilla, joiden välillä voi vaihtaa liu’utuseleellä.

Lisäksi mukana on muitakin parannuksia kuten parannuksia Bixbyyn, joka mahdollistaa uutana ominaisuutena puheluun vastaamisen puheesta tekstiksi sanellulla tekstiviestillä. Tietoturvan puolelle One UI 5 puolestaan tuo selkeän tietoturvatyöpöydän laitteen hallintaan. Tarkemmin One UI 5:n päivityksiin voit tutustua lähdelinkin takaa Samsungin lehdistötiedotteesta.

Ensimmäisenä Android 13:n ja sen mukana One UI 5 -käyttöliittymäpäivitykset tulevat käynnistymään Samsungin Galaxy S22 -mallistolle, jolle päivitykset on luvattu saapuvaksi jo menossa olevan lokakuun aikana.

Lähteet: Samsung, Sammobile