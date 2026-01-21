Kioxia-pomon mukaan vuoden 2026 tuotanto on jo myyty loppuun ja hintojen nousu näkyy jo Suomessakin

Korealaisen Digital Daily media on saanut haastattelussaan vahvistuksen Kioxian muistiosaston johtajalta Shunsuke Nakatolta SSD-asemien hintojen hintojen noususta. Nakaton mukaan Kioxian koko vuoden 2026 NAND-piirien tuotanto on jo myyty loppuun ja tilanne jatkuu ainakin ensi vuoteen 2027 asti. Tällä hetkellä tekoälybisneksen kysyntään ei kyetä vastaamaan ja sen seurauksena Nakato kuvailee tämänhetkistä markkinatilannetta ”high-end, high-price” -vaiheeksi. Yhtiö on luopunut piirien myynnissä perinteisistä metodeista ja sen sijaan, että niitä kaupattaisiin eniten tarjoaville tai ensimmäisenä jonossa oleville, piirit myydään pitkäaikaisille asiakkaille luottamukseen perustuen herrasmiessopimuksilla.

Kioxia on maailman 3. suurin NAND-piirien valmistaja Samsungin ja SK Hynixin jälkeen noin 14 % markkinaosuudella.

SSD:n hinnannousu on jo nähtävissä myös Suomessa. Tällä hetkellä esimerkiksi Kingstonin yhden teratavun NV3 M.2 SSD:n edullisin hinta on noussut lokakuun 55 eurosta 130 euroon. Gigantissa ja Verkkokauppa.comissa hintataso on jo 170 euroa. Samsungin yhden teratavun 990 Pron hinta on noussut puolestaan 110 eurosta noin 200 euroon. Jimm’sissä hinta on jo 265 euroa ja Verkkokauppa.comilta sitä ei enää löydy edes listattuna myyntiin.

Kahden teratavun Kingstonin NV3:n hinta on puolestaan noussut lokakuun 110 eurosta 230 euroon ja Samsungin 990 Pron hinta on noussut noin 150 eurosta 250 euroon.

Hinnat saattavat nousta lähiaikoina vielä runsaasti lisää, sillä esimerkiksi Jimm’s ja Multitronic ovat hinnoitelleet kahden teratavun Samsung 990 Pron jo 360 euroon.

Lähde: Digital Daily