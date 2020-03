Kickstarter-rahoitusta hakeva Everest on laajasti kustomoitavissa oleva TKL-näppäimistö

Everest-näppäimistö on saatavilla pelkkänä runkona, TKL-näppäimistönä Cherry MX -kytkimillä ja Max-versiona, jossa mukaan tulee TKL-näppäimistö kytkimineen, Mediatelakka sekä numpad ja rannetuki.

Kickstarteriin on ilmestynyt mielenkiintoinen uusi näppäimistö, Everest. Ainakin alustavasti mahdollisuudet projektin onnistumiselle näyttävät normaalia paremmalta, sillä yhtiö on tuottanut tuotantomallien ensimmäiset prototyypit jo viime marraskuussa eli kauan ennen Kickstarteriin lähtöä. Verrattain maltillinen 22 833 dollarin tavoite on saavutettu ja uutista kirjoitettaessa ylitetty pian kolminkertaisesti.

Everest-näppäimistön kantava idea on kustomoitavuus. Yksinkertaisimmillaan se on Core Barebone -mallina, joka on pelkkä TKL-näppäimistön (Ten Key Less eli ilman numpadia) CNC-koneistettu alumiinirunko, johon käyttäjä voi asentaa haluamansa juotosvapaat Cherry MX -kytkimet (sekä yhteensopivat muiden valmistajien kytkimet) ja näppäinhatut. Runko on varustettu USB Type-C -liitännällä tietokoneeseen kytkentää varten. Myös kaikki näppäimistön lisäosat käyttävät USB Type-C -liitäntää ja ne on varustettu magneetein, mikä varmistaa liitännän pitävyyden. Numpadin liitännän ympärillä on lisäksi metalliset tapit antamassa lisätukea.

Core-versio perustuu samaan runkoon, mutta se on varustettu RGB-valaistuksella ja siihen on valittavissa Cherry MX Red-, Blue- tai Brown -kytkimet. Core-mallin mukana tulee lisäksi neljä magneettista koroketta, joiden avulla näppäimistön kulmaa voi kasvattaa portaittain. Mukana toimitetaan myös USB Type-A to Type-C -kaapeli paremman yhteensopivuuden takaamiseksi.

Max-versio lisää Coren pakettiin neljä magneettista koroketta lisää, magneettikiinnitteisen rannetuen, mediatelakan sekä Numpadin ja lyhyen USB Type-C -jatkokaapelin, jolla numpadin saa kauemmas näppäimistöstä. Numpadin voi asentaa näppäimistön kummalle laidalle tahansa ja se on varustettu neljällä 72×72-pikselin LCD-näyttöisellä kustomoitavalla lisänäppäimellä. Mediatelakka sisältää perinteiset medianäppäimet sekä rulla, jonka keskellä on näyttö. Rullan tilaa vaihtamalla sen avulla voi hallita esimerkiksi äänenvoimakkuutta, valaistusta, näyttää tietoja tietokoneesta ja niin edelleen. Mediatelakan voi asentaa näppäimistön oikeaan vai vasempaan takalaitaan oman makunsa mukaisesti.

Everest-näppäimistön toimitusten luvataan alkavan kuluvan vuoden elokuussa. Halvimmillaan omakseen saa Core Barebone -version 95 euron hintaan. Core-versio on hinnoiteltu Early Bird -hintaan 99 euroon (norm. 109€). Muista paketeista Early Bird -versiot ovat jo loppu tai niitä ei ole lainkaan. Coren kaveriksi voi valita halutessaan 15 eurolla magneetein kiinnittyvän rannetuen, 40 eurolla Mediatelakan tai 60 eurolla Numpadin. Max-versio näppäimistöstä on hinnoiteltu 199 euroon. Barebone-rungon voi valita ANSI- tai ISO-asettelulla, kun Core- ja Max-versiot tulevat saataville UK, DE, Nordic, FR, ES ja IT -asetteluilla.

Lähde: Everest @ Kickstarter