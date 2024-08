Cixin P1 on 12-ytiminen Armv9.2-A-järjestelmäpiiri säteenseurantaan kykenevällä grafiikkaohjaimella ja NPU-tekoälykiihdyttimellä.

Tekoälyprosessorit ovat tällä hetkellä kaikkien huulilla eikä kiinalaisvalmistajat halua jäädä asiasta paitsioon. Cixin Technology on esitellyt nyt yhtiön ensimmäisen tietokoneisiin suunnatun tekoälyjärjestelmäpiirin.

Cixin P1 on 12-ytiminen Armv9.2-A-prosessori, mutta yhtiö ei ole paljastanut mitä ytimiä siinä tarkalleen on. Varmaa on vain, että isompia ytimiä on kahdeksan ja pienempiä neljä ja oletettavasti isompien maksimikellotaajuus on 3,2 GHz. Niiden oletetaan olevan kuitenkin suoraan Armilta lisensoituja ytimiä, mikä tarkoittaisi isojen olevan joko Cortex-A720- tai Cortex-X4-ytimiä ja pienten Cortex-A520-ytimiä. Järjestelmäpiiri valmistetaan 6 nanometrin luokan prosessilla.

Grafiikasta on vastuussa 10-ytiminen ”lippulaivaluokan GPU”, jonka oletetaan niin ikään olevan Armilta lisensoitu Immortalis G720. Grafiikkaohjain tukee nykyaikaisia ominaisuuksia, kuten kiihdytettyä säteenseurantaa. GPU:n rinnalta löytyy niin ikään ilman sen tarkempaa nimeä oleva NPU-tekoälykiihdytin. Sen kerrotaan yltävän 30 TOPSiin, mikä ei riitä Microsoftin Copilot+ PC -määritelmään. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko NPU yhtiön omaa käsialaa vai Armin Ethos-sarjaa.

Prosessori tukee LPDDR5-6400-muisteja ja sen näyttöohjain tukee maksimissaan 4K120-resoluutiota, 8K60-videopurkua ja 8K30-videopakkausta. Järjestelmäpiiriin on integroitu myös äänikoodekksi, DSP-yksikkö ja kuvaprosessori sekä 16 PCIe Gen 4.0 -linjaa, neljä tarkemmin määrittelemättömän sukupolven USB-C-liitäntää ja muut tyypilliset liitännät. Käyttöjärjestelmistä ovat tuettuna virallisesti Linux, mutta tapahtumassa oli esillä myös Windowsilla varustettu Cixin P1 -kannettava.

