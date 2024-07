Plus-malli tuo pieniä parannuksia suorituskykyyn, etukameraan ja lataustehoon.

Nothing on julkistanut tänään ennakkotietojen mukaisesti uuden Phone (2a) Plus -älypuhelimen keskihintaluokkaan. Toisin kuin ennakkoon olisi voinut arvella, kyseessä ei ole keväällä julkaistun ja io-techissäkin testatun Phone (2a) -mallin suurempi tai merkittävästi paranneltu versio, vaan Plus tarjoaa ainoastaan pienehköjä parannuksia järjestelmäpiiriin, etukameraan ja lataustehoon sekä hieman päivitettyyn koneistetusta metallista inspiraatiota hakeneeseen takakuoren ulkoasuun. Nothingin mukaan uusi Plus-malli ei korvaa aiempaa 2a-perusmallia.

Plus-malli käyttää Mediatekin Dimensity 7350 Pro -piiriä, joka on rakenteeltaan piiri on pitkälti vastaava kuin Phone (2a):ssa käytetty Dimensity 7200 Pro, mutta suorityskykyisempien prosessoriytimien kellotaajuus on 200 MHz korkeampi ja grafiikkasuorittimen kellotaajuus 300 MHz korkeampi. Prosessorisuorituskyvyn kerrotaan parantuneen 10 % ja grafiikkasuorituskyvyn 30 %. Piiriä jäähdyttää 3200 mm2 kokoinen höyrykammio.

Muistivaihtoehtona on tarjolla ainoastaan 12 & 256 gigatavun variantti. Maksimilataustehoa on korotettu hieman 45 watista 50 wattiin, jonka myötä latauksen tyhjästä täyteen luvataan ottavan 56 minuuttia aiemman 59 minuutin sijaan. Akun koko on pysynyt samana 5000 mAh:ssa.

Ohjelmistopuolella Android 14:n parina on Nothing OS -käyttöliittymän tuorein 2.6-versio, joka tuo mukanaan ChatGPT-integroinnin sekä News Reporter Widget -joka lukee minuutin mittaisia uutistiivistelmiä ääneen Nothingin talousjohtajan äänellä. Samat ominaisuudet ovat tarjolla päivityksenä myös Nothingin muihin puhelimiin.

Nothing Phone (2a) Plussan tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 161,7 x 76,3 x 8,6 mm

Paino: 190 grammaa

alumiinirunko, muovikehys, Gorilla Glass 5 -näyttölasi

Suojaus: IP54

6,7” 2412×1084 AMOLED (10 bit, HDR10+, 30-120 Hz, 1300 nitin pistemäinen. kirkkaus, 2160 Hz PWM-himmennys)

MediaTek Dimensity 7350 Pro -järjestelmäpiiri 2 x 3,0 GHz Cortex-A715 CPU 6 x 2,0 GHz Cortex-A510 CPU 1,3 GHz Mali-G610 MC4 GPU

12 Gt RAM-muistia

256 Gt UFS-tallennustilaa

5G SA/NSA (sn1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78), LTE, Dual nano-SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3 (A2DP, BLE), NFC, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin laajakulma, f/1.88, 1/1,56” sensori, 1,0 µm pikselikoko, PDAF, OIS 50 megapikselin ultralaajakulma (114°), f/2,2, 1/2,76” sensori, 0,64 µm pikselikoko 4K 30 FPS videokuvaus, 1080p 120 Hz hidastuskuvaus

50 megapikselin etukamera, f/2.2, 1/2,76” sensori, 81 asteen kuvakulma, 40 30 FPS videokuvaus

5000 mAh akku, USB-C 2.0, 50 W latausteho

Android 14, Nothing OS 2.6 (3 vuoden Android-versiopäivitykset, 4 vuoden tietoturvapäivitykset)

Nothing Phone (2a) Plus tulee saataville harmaana ja mustana 12 & 256 gigatavun muistiyhdistelmällä. Laitteen suositushinnaksi ilmoitetaan 399 dollaria ja puntaa. Briteissä laite tulee myyntiin 3. elokuuta ja Yhdysvalloissa 7. elokuuta. Laajemmasta saatavuudesta ja hinnoittelusta ilmoitetaan syyskuussa, joten voitaneen olettaa, että myös eurohinnat nähdään vasta silloin.

Lähteet: Nothing, sähköpostitiedote