Thermal Grizzly julkaisi muotoaan muuttavan PhaseSheet PTM -lämpötyynyn

Thermal Grizzlyn uusi faasimuutosmateriaalista valmistettu lämpötyyny muuttuu nestemäiseksi lämpötilan ylittäessä 45 celsiusasteen ja palautuu taas kiinteäksi, kun jäähdytystarve laskee.

Kuuluisan ylikellottaja Roman ”der8auer” Hartungin johtama Thermal Grizzly on kuulunut PC-jäähdytyksen tunnettuihin nimiin jo vuosikymmenen ajan. Nyt yhtiö on julkaissut Computex 2024 -messuilla esittelemänsä PhaseSheet PTM -lämpötyynyn, joka on sähköä johtamaton ja muuttaa muotoaan kiinteästä nesteeksi lämpötilan noustessa yli 45 celsiusasteen. Lämpötilan laskiessa tyyny palautuu jälleen kiinteäksi.

Thermal Grizzly mainostaa PhaseSheet PTM:ää helppohoitoiseksi ja perinteistä lämpötahnaa pitkäikäisemmäksi ratkaisuksi, sillä se ei pumppaannu lämpötilamuutosten vuoksi esimerkiksi prosessorin lämmönlevittäjän eli IHS:n (integrated heat spreader) reunoja kohti yhtä helposti. Tyynyn kerrotaan soveltuvan myös näytönohjaimiin. Thermal Grizzlyn mukaan PhaseSheet PTM saavuttaa parhaat lämmönjohto-ominaisuutensa noin kymmenen 60 celsiusasteen ylittävän ”lämpösyklin” jälkeen.

PhaseSheet PTM:n suositushinta Thermal Grizzlyn Saksan-verkkokaupassa on 9,90 euroa.

Lähde: Thermal Grizzly