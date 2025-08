Kiinalainen Zhaoxin suunnittelee x86-prosessoreita VIA:n lisenssin turvin, mutta toistaiseksi sen prosessorit eivät ole kyenneet haastamaan länsimaisia verrokkejaan.

Yksi Kiinan omavaraisuuteen tietotekniikassa panostavista yrityksistä on Zhaoxin, joka kehittää x86-prosessoreita alun perin VIA:lta peräisin olevan lisenssin turvaamana. Yhtiön nykyiset prosessorit tarjoavat sinänsä modernia suorituskykyä, vaikkei niillä mitään asiaa olekaan kilpailussa AMD:n ja Intelin suorituskykyisempiä prosessoreita vastaan.

Nyt Zhaoxin on esitellyt seuraavan sukupolven KaiXian KX-7000N- ja Kaisheng KH-50000-sarjan prosessorit. Ensin mainittu edustaa yhtiön kuluttajaprosessoreita ja jälkimmäinen on lähdössä haastamaan Epyc- ja Xeon-prosessoreita.

Kaishen KH-50000 perustuu vielä toistaiseksi tuntemattomaan arkkitehtuuriin, mutta muutosten määrän perusteella se tuskin on sama Yongfeng-arkkitehtuurilla, kuin KH-40000-sarjassa. Prosessoreissa tulee olemaan parhaimmillaan 96 ydintä 2,2-3,0 GHz:n peruskellotaajuudella. Ytimillä on tukenaan 384 Mt:n kokoinen L3-välimuisti, mikä on ydinkohtaisesti laskettuna kaksinkertainen KH-40000-sarjaan verrattuna.

Laajennettavuutta prosessori tukee peräti 128 PCIe 5.0 -linjan verran, kun edeltävässä sukupolvessa tyydyttiin liki antiikkiseen PCIe 3.0 -tukeen, vaikka linjoja yhtä monta olikin. KH-50000-sarjan muistiohjain on 12-kanavainen ja se tukee DDR5-muisteja. Se tukee maksimissaan neljän prosessorikannan emolevyjä ZPI 5.0 -väylän voimin.

KaiXian KX-7000N -sarjasta tiedetään toistaiseksi lähinnä se, että se on suunnattu AI-tietokoneisiin. Nimeämisen perusteella se perustuu samaan KX-7000-sarjaan, kuin yhtiön nykyiset kuluttajamallit, mutta NPU-tekoälykiihdyttimellä terästettynä. NPU:n suorituskyvystä ei ole mainintoja. Itse prosessoreiden suorituskyky liikkunee aiempien KX-7000-mallien tavoin Core i3-8100:n tienoilla.

