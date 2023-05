Lähemmän tarkastelun perusteella kyse on todennäköisimmin Intelin Comet Lake -prosessorista, mutta miten ja miksi se on muuttunut PowerStariksi on vielä epäselvää.

Nettiin on ilmestynyt kuin tyhjästä kiinalainen prosessorivalmistaja PowerLeader. Yhtiö on pitänyt nyt julkaisutilaisuuden, jossa se on esitellyt omaa x86-prosessoriaan, jonka se kehuu olevan moninkertaisesti kotimaisia kilpailijoitaan nopeampi. Tom’s Hardware on tutkinut tapausta lähemmin ja kertoo, että kiinalaismediassa PowerLeaderin edustajat ovat kertoneet, kuinka heidän ensimmäisen sukupolven Powerstar-prosessori on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön ja sopivan kutakuinkin alalle kuin alalle. Toistaiseksi tapaus on kuitenkin hyvin pitkälti konekäännösten varassa, joten käännösten mahdollinen epätarkkuus jättää joitain asioita osittain arvailujen varaan. Todellisuus Powerstar P3-01105:n takana vaikuttaisi olevan kuitenkin jotain ihan muuta. Prosessori on ulkonäöltään ja tiedossa olevilta ominaisuuksiltaan identtinen Intelin Comet Lake -arkkitehtuurin Core i3-10105 -prosessorin kanssa. Molemmat ovat neliytimisiä, kahdeksaa samanaikaista säiettä tukevia 3,7 GHz:n peruskellotaajuudella toimivia prosessoreita. Prposessoreiden lämmönlevittäjät ja näkyvillä oleva osa paketointia ovat indettisiä ja niin edelleen; jopa paketoinnin oikean reunan yläosassa näkyvän viivakoodin kerrotaan olevan identtinen, vaikka vertailukuvan sumeuden vuoksi sitä on mahdotonta varmistaa. PowerLeader, Intel tai mikään muukaan taho ei ole kuitenkaan edes vihjannut mahdollisista lisensointi tai uudelleenbrändäyssopimuksista, mikä tekee tapauksesta vielä hämärämmän. Tom’s Hardware spekuloi tutkimustensa pohjalta, että kyse voisi mahdollisuudesta kerätä Kiinan valtion tukiaisia julkaisemalla ”kotimaisia prosessoreita” vaikka totuus olisi jotain ihan muuta. Se selittäisi myös InnoSiliconin ”omat” Fantasy-grafiikkapiirit, jotka olivat todellisuudessa Imagination Technologiesilta lisensoituja PowerVR-grafiikkapiirejä. Lähde: Tom’s Hardware Kuvat: WCCFTech Keskustele foorumilla Comet Lake Core i3-10105 Intel PowerLeader Powerstar P3-01105