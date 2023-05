AMD kutsui OCP Regional Summit -tapahtumassa kaikki kynnelle kykenevät tahot mukaan avoimen lähdekoodin firmwareprojektiinsa ja hyödyntämään sitä vapaasti myös omilla alustoillaan.

AMD on kertonut OCP Regional Summit -tapahtumassa suunnittelevansa nykyisen AGESA-firmwaren vaihtamista uuteen arkkitehtuuriin. Uusi firmware tottelisi nimeä openSIL eli Open-Source Silicon Initialization Library ja olisi nimensä mukaisesti avointa lähdekoodia.

AMD:n nykyinen AGESA on suunniteltu toimimaan ennen kaikkea UEFI-rajapinnalla, vaikka jonkintasoinen tuki myös CoreBootille onkin olemassa. Tuki vaihtoehtoisilla firmware-rajapinnoille on kuitenkin ollut monilta osin heikoissa kantimissa ja erityisesti huoli yhtiön prosessoreiden tietoturvaprosessorin (PSP, Platform Security Processor) vaarantumisesta ovat olleet tehokkaina jarruina kehityksen jatkumiselle.

AGESAn päivät ovat kuitenkin luetut, kuten AMD:n firmware-pääarkkitehti Raj Kapoorkin totesi esityksen kyselytuokion aikana. Se korvataan kolmesta kirjastosta rakentuvalla openSIL-firmwarella. OpenSIL on rajapintariippumaton C17:llä eli C-kielen viimeisimmällä standardoidulla versiolla kirjoitettu helposti skaalautuva paketti, joka avoimena lähdekoodina on vapaasti myös muiden tahojen hyödynnettävissä ja muokattavissa. AMD kutsuikin esityksessään kaikki piisiruja valmistavat yritykset mukaan kehitystalkoisiin ja uskoo joukkovoiman parantavan firmwaren turvallisuutta.

AMD:n mukaan openSIL:n kehitys aloitettiin viime vuoden alussa ja sen kehityskaari on jaettu neljään vaiheeseen. Projekti on saavuttanut ensimmäisen välimaalinsa ja Genoa-prosessoreille suunniteltu Proof-of-Concept-totetutus on AnandTechin tietojen mukaan nyt toiminnassa. Valmista on tarkoitus tulla kuitenkin vasta vuonna 2026, jolloin se tulisi korvaamaan AGESAn kaikissa yhtiön uusissa prosessoreissa. Nykytahdilla puhutaan siis luultavasti Zen 6- tai Zen 7 -prosessoreista, eikä liene kaukaa haettua, että samaan syssyyn tulisi vaihtumaan myös prosessorikannat uusiin; tällä hetkellä AMD on luvannut AM5:lle tuen vähintään vuoteen 2025 asti. Palvelinpuolella vaihdoksen odotetaan tapahtuvan ilmeisesti 6. sukupolven Epycien kohdalla.

Lähteet: Phoronix, AnandTech