Intelin tulevan lippulaivamallin Engineering Sample sai vastaansa testeissä AMD:n Ryzen 7 5800X:n ja Ryzen 7 5700G ES:n.

Intel valmistelee parhaillaan uusia 11. sukupolven Rocket Lake -koodinimellisiä prosessoreita julkaistavaksi myyntiin ensi kuun aikana. Kiinalainen YouTube-kanava 二斤自制 on ottanut varaslähdön tulevaan julkaisuun julkaisemalla arvostelun huippumalli Core i9-11900K:n Engineering Sample -versiosta.

Intelin Core i9-11900K on varustettu kahdeksalla Cypress Cove- eli 14 nanometrin prosessille sovitetulla Sunny Cove -ytimellä. Prosessori on ilmeisesti aivan viimeisiä ES-versioita, sillä se tunnistuu jo oikealla nimellään (ES)-lisämerkinnällä ja sen ominaisuudet vaikuttaisivat identtisiltä lopullisen mallin kanssa. Ainut kysymysmerkki on tällä hetkellä Thermal Velocity Boostin läsnäolo, sillä CPU-Z raportoi maksimikellotaajuudeksi 5,2 GHz, ei 5,3 GHz. YouTube-arvostelussa se sai vastaansa AMD:n niin ikään 8-ytimiset Ryzen 7 5800X:n ja vielä julkaisemattoman Ryzen 7 5700G Engineering Samplen.

Testien mukaan Intelin Core i9-11900K peittosi AMD-verrokit lähes kaikissa synteettisissä testeissä. CPU-Z:ssa eroa 5800X:ään tuli yhdellä ytimelä 9,5 ja kaikilla 10,5 %. 5700G:n ollessa verrokkina 11900K oli yhdellä ytimellä 17,5 ja kaikilla ytimillä 10,3 % nopeampi. Cinebench R15:ssa nähtiin poikkeus, jossa Ryzen 7 5800X oli prosentin 11900K:ta nopeampi yhdellä ytimellä, mutta kaikilla ytimillä Ryzen jäi Coren taakse 7,3 %:n erolla. 5700G:n 11900K peittosi 11,3 ja 12,7 prosentin eroilla.

Cinebench R20 -testissä meno oli saman suuntaista kuin R15-versiossa, mutta 11900K voitti tällä kertaa myös yhden ytimen testissä 5800X:n 1,8 %:n erolla. Kaikilla ytimillä eroa tuli Intelin hyväksi 8,1 %. Julkaisemattoman 5700G-mallin 11900K jätti taakseen 12,5 ja 13,6 prosentin eroin. Cinebenchin tuoreimmassa R23 -versiossa 11900K voitti 5800X:n 5,9 ja 9,3 %:n ja 5700G:n 17,1 ja 16 %:n eroin.

AMD on usein ollut vahvoilla nimenomaan Cinebencheissä, joten kenties hieman yllättävästikin Intelin voittokulku ei jatkunut pelien puolelle. Radeon RX 6900 XT -näytönohjaimella ajetuissa pelitesteissä Intel vei pidemmän korren vain PUBG:ssa AMD:n viedessä 5800X:llä nimiinsä loput kolme. Valitettavasti videolta on haastavaa tunnistaa pelejä varmuudella, mutta allekirjoittaneen silmään yksi peleistä vaikutti olevan Wolfenstein-sarjasta ja yksi mahdollisesti uusi Cyperpunk 2077.

Lähde: VideoCardz