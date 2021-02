NVIDIA varmisti GeForce GTX 1050 Ti- ja RTX 2060 -näytönohjainten paluun myyntiin

NVIDIAn edustajan mukaan kumpaakaan mallia ei virallisesti poistettu ikinä yhtiön valikoimista, vaikka käytännössä niiden toimitukset olivatkin loppuneet.

Netissä pyöri hiljattain huhuja, joiden mukaan NVIDIA olisi aloittanut toimittamaan näytönohjainvalmistajille uudelleen GeForce RTX 2060 -siruja täyttämään kauppojen tyhjinä ammottavia hyllyjä. Myös vanhemman GeForce GTX 1050 Ti:n nimi on mainittu vastaavien huhujen yhteydessä.

PCWorld on lähtenyt tiedustelemaan NVIDIAn edustajalta huhujen paikkansapitävyyttä ja saanut kenties yllättävästikin myös vastauksen. NVIDIAn edustajan mukaan huhut pitävät sinänsä paikkansa, mutta niiden käyttämät termit ovat teknisesti vääriä.

NVIDIAn mukaan GeForce GTX 1050 Ti- ja RTX 2060 -näytönohjaimet ovat, kuten huhut kertoivatkin, palaamassa kauppojen hyllylle. Huhuissa käytetty terminologia niiden herättämisestä uudelleen eloon on kuitenkin sinänsä väärä, sillä kumpaakaan mallia ei ikinä virallisesti haudattu (EOL, End of Life). Käytännössä niiden toimitukset oli kuitenkin jo lopetettu, GTX 1050 Ti:n kohdalla ilmeisesti jo pari vuotta sitten. Näytönohjainten toimitukset on nyt aloitettu uudelleen yksinkertaisesti täyttämään koronapandemian ennen näkemättömän kovaksi kasvattaman kysynnän tyhjentämiä hyllyjä.

Lähde: PCWorld