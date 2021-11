Nimensä mukaisesti uutuushiiri pohjautuu vanhempaan G303:een ja on suunniteltu yhteistyössä pelistriimaajana tunnetun Shroudin kanssa.

Logitech on julkaissut pelistriimaajana tunnetun Shroudin kanssa yhteistyössä luodun G303 Shroud Edition -pelihiiren, joka nimensä mukaisesti pohjautuu muotoilultaan valmistajan vanhempaan G303-hiireen.

Alkuperäinen G303 oli Shroudin lempihiiri, joka toimi Shroudin itsensä mukaan inspiraationa yhteistyöhiiren kehitystä varten. G303 Shroud Edition muistuttaa ensisilmäyksellä ulkoisesti alkuperäiseltä G303:lta, mutta muotoilua on kuitenkin päivitetty Logitechin mukaan juuri Shroudin käteen sopivammaksi, minä lisäksi painikkeet on sijoitettu uusiksi. Mielenkiintoisena ulkonäöllisenä ratkaisuna hiiren kyljet ovat läpikuultavat.

Vanhasta mallista poiketen G303 Shroud Edition on myös langaton Logitechin Lightspeed-teknologialla, minkä lisäksi sensori on päivitetty Logitechin muistakin hiiristä tuttuun Hero 25K:hon. Hiiren akun luvataan kestävän 145 tuntia ja lataus tapahtuu etuosan USB-C-liitännän kautta. Painoa pelaamiseen suunnatulla uutudella on 75 grammaa.

Logitech G303 Shroud Edition -pelihiiri tulee myyntiin välittömästi 129 euron suositushintaan. Lisäksi saataville tulee myös hiiren kuljettamiseen tarkoitettu Shroud Edition pussi, mutta ainakaan toistaiseksi pussin hintaa ei löydy Logitechin Suomen sivuilta. Yhdysvalloissa pussin suositushinta on 9,99 dollaria.

