Kyberturvallisuuskeskus: Microsoft Outlook -sovelluksessa on kriittinen haavoittuvuus

Microsoft on julkaissut Outlook-ohjelmistoonsa haavoittuvuuden korjaavan päivityksen.

Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut haavoittuvuusvaroituksen Microsoftin Outlook-sähköpostisovelluksen Windows-versioista. Käytännössä haavoittuvuus on mahdollistanut toisen ihmisen tunnusten hyväksikäytön tietynlaisen sähköpostiviestin lähettämällä. Microsoft on julkaissut korjaavan päivityksen, joten Outlook-ohjelmistot kannattaa päivittää.

Haavoittuvuus on ollut huomattavan vakava, sillä jo pelkkä sopivan sähköpostin vastaanottaminen on riittänyt tunnistetietojen vuotamiseen. Viesti muodostaa yhteyden uhrilta hyökkääjien hallinnassa olevaan ulkoiseen UNC-sijaintiin. Tämä vuotaa uhrin Net-NTLMv2-tiivisteen hyökkääjälle, joka voi välittää sen toiseen palveluun ja tunnistautua uhrina. Käytännössä viestin vastaanottajan ei edes tarvitse avata minkäänlaisia linkkejä tai käynnistää ohjelmaa tietokoneessaan tietojen vuotamista varten.

Lähde: Kyberturvallisuuskeskus