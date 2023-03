OpenAI julkaisi GPT-4-kielimallin ja ChatGPT-4 botin

Samassa yhteydessä Microsoft paljasti Bingin ChatGPT-version käyttäneen todellisuudessa koko ajan GPT-4-kielimallia.

ChatGPT on vallannut otsikot hiljattain niin hyvässä kuin pahassakin. Nyt sen kehittäjä OpenAI on julkaissut tekoälybotin kielimallista uuden GPT-4 -version (Generative Pre-trained Transformer).

GPT-4 on monin tavoin edistyneempi kuin tällä hetkellä yleisesti käytössä oleva 3.5-versio. Se kykenee esimerkiksi käyttämään vastauksiinsa jopa 25 000 sanaa, kun 3.5 oli rajoittunut 3000 sanaan ainakin ilmaisversiossaan. Lisäksi syötteeksi kelpaa jatkossa tekstin lisäksi kuvat ja jos Microsoftin vihjeistä voi mitään päätellä, pian myös videot. Botti osaa esimerkiksi kuvailla, mitä syötekuvissa näkyy ja yhdessä esimerkissä jopa selittää, miksi kuva kameraa pitelevästä oravasta pidetään hauskana. Virallisella esittelyvideolla sen kerrottiin osanneen myös kertoa, että kuvassa näkyvät ilmapallot lähtisivät karkuun jos niiden narut katkottaisiin.

Uuden ChatGPT-version kerrotaan osaavan nyt myös luoda verkkosivut pelkän käsin kirjoitetun ja piirretyn hahmotelman pohjalta. Botin luoma verkkosivu hyödynsi JavaScriptiä ja se kirjoitti myös omaa, aiheeseen liittyvää lisäsisältöään sivuille, mitä hahmotelmasta ei löytynyt. Myös Pong-pelin luonti onnistui helposti botin avulla.

ChatGPT-4 pärjää myös selvästi edeltäjäänsä paremmin useissa ihmisille suunnitelluissa kokeissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa lakimiehiltä vaaditussa Unified Bar Exam -kokeessa ChatGPT-4:n tulos riittäisi parhaan 10 %:n joukkoon, kun ChatGPT-3.5 jäi huonoimman 10 %:n joukkoon. Löydät testituloksia enemmän ChatGPT:n verkkosivuilta.

ChatGPT-4 tulee aluksi saataville ChatGPT Plus -käyttäjille sekä kehittäjille, jotka käyttävät ChatGPT API -rajapintaa. Vaikka saatavuus on aluksi rajoitettua, todellisuus on astetta ihmeellisempi ja ChatGPT 4 on ollut jo lukemattomien käyttäjien käytössä Bing-hakukoneessa. Microsoft on varmistanut alun perin ChatGPT-3.5:n kehitysversioksi väitetyn tekoälybotin käyttäneen koko ajan ChatGPT-4:ää.

Lähde: OpenAI