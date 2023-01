Molempien uutuustuotteiden globaali julkistus on vuorossa 7. helmikuuta Intiassa järjestettävässä tilaisuudessa.

OnePlus julkaisi tänään odotetusti Kiinan markkinoille OnePlus 11 -älypuhelimensa ja uudet Buds Pro 2 -nappikuulokkeensa. Ulkoisesti kumpikaan uutuus ei juuri yllätyksiä tarjonnut, vaan kuulokkeet muistuttavat edeltäjiään ja puhelimesta yritys julkaisi renderöintikuvat ja suuren osan rautatiedoistakin jo ennakkoon.

Puhelin sisältää Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiirin ja tulee saataville 12 tai 16 Gt LPDDR5X-RAM-muistilla sekä 256 tai 512 Gt:n UFS 4.0 -tallennustilalla. Laitteen 6,7-tuumainen LTPO 3.0 AMOLED-näyttö tarjoaa 1440p-resoluution ja mukautuvan virkistystaajuuden 1–120 hertsin välillä. Valmistaja myös lupaa yli 100 sovelluksen tukevan virkistystaajuuden hienosäätöä heti puhelimen julkaisussa.

Kuten ennakkoon tiedettiin, tarjoaa OnePlus 11 jälleen 10T:stä puuttuneen Hasselblad-brändäyksen kamerajärjestelmäänsä. 50 megapikselin Sony IMX890 -sensoria käyttävä pääkamera on optisesti vakautettu ja 48 megapikselin Sony IMX581 -sensoria käyttävä ultralaajakulmakamera tukee automaattitarkennusta sekä makrokuvausta. Kolmantena kamerana on Sonyn 32 megapikselin IMX709:ä käyttävä 2x-telekamera.

Puhelimen 5000 mAh:n akku latautuu langallisesti 100 watin pikalatauksella, mikä on jopa pienoinen yllätys 10T:n tuettua jopa 150 watin lataustehoa. Lisäksi vielä OnePlus 10 Prosta löytynyt langaton lataus on jätetty pois 11:n repertuaarista.

OnePlus 11:n myynti alkaa Kiinassa tammikuun 9. päivä 3999 yuanin (n. 545 €) lähtöhintaan 12 / 256 Gt -tallennustilalla. Puhelin toimitetaan Android 13:lla ja Kiinassa ColorOS 13 -käyttöliittymällä.

OnePlus Buds Pro 2 -kuulokkeet puolestaan ovat ulkoisesti niin nappien itsensä kuin myös latauskotelon osalta lähes identtiset edeltäjiensä kanssa ja kaiutinelementitkin ovat säilyneet ainakin paperilla ennallaan. Nappeihin on kuitenkin lisätty tuki Dolby Atmos -tilaäänimallinnukselle, äänen virityksestä on vastuussa Dynaudio ja vastamelutoimintoa on tehostettu. Uutuusnappien luvataankin vaimentavan 48 dBA siinä missä alkuperäisten Buds Proiden lupaus oli 40 dBA.

Lisäksi Bluetooth-tuki on päivitetty 5.3:een ja samalla AAC- ja SBC-koodekkien oheen on tuotu tuki LC3-koodekille. Edeltäjästä löytynyt LHDC-koodekin tuki puolestaan on saapumassa myöhemmin ohjelmistopäivityksellä.

OnePlus Buds Pro 2:t saapuvat Kiinassa myyntiin helmikuun 7. päivä 899 yuanin (n. 125 €) suositushintaan.

Molempien uutuustuotteiden globaali julkistus on vuorossa 7. helmikuuta Intiassa järjestettävässä tilaisuudessa.

