Lenovo julkaisi käsikonsoliluokkaan Legion Go -pelitietokoneen

Legion Go haastaa kilpailijansa 8,8" 1600p-näytöllä ja irrotettavilla TrueStrike-ohjaimilla.

Uutisoimme jokin aika sitten vuodosta, jonka mukaan Lenovo valmistelee omaa kilpailijaansa käsikonsoliluokan tietokonemarkkinoille. Nyt yhtiö on myös julkaissut Legion Go:n virallisesti.

Lenovo Legion Go on 8,8” PureSight IPS-kosketusnäytön ympärille rakentuva käsikonsoliluokan tietokone. Sen näyttö tarjoaa silmille 2560×1600-resoluution 144 hertsin virkistystaajuudella ja 500 nitin kirkkauteen toistaen samalla 97 % DCI-P3-väriavaruudesta.

Tietokoneen sydämenä sykkii mallista riippuen AMD:n Ryzen Z1- tai Z1 Extreme -prosessori, jonka tukena on 16 Gt LPDDR5X-7500 muistia ja 256 Gt:n, 512 Gt:n tai 1 Tt:n PCIe 4.0 NVMe SSD-asema. Yhteyspuolella tuettuina ovat Wi-Fi 6E ja Bluetooth 5.2.

Näytön viereltä löytyy Nintendo Switchin tapaan irrotettavat TrueStrike-ohjaimet, joista löytyy poikkeuksellisen paljon painikkeita. Vasemmalta puolen löytyy ohjaimen päältä heti peukalotatti, d-pad ja muutama lehdistötiedotteessa määrittelemätön painike. Vasemmasta ohjaimesta löytyvät myös liipaisin, olkapainike, Y1/Y2-painikkeet sekä hiiren rulla. Oikeasta ohjaimesta löytyy toimintopainikkeet, toinen peukalotatti sekä pieni touchpad-alue. Oikean ohjaimen päädyssä on luonnollisesti myös liipaisin ja olkapainike ja sen sivuilta ja takapuolelta löytyy vielä M1/M2/M3- ja Y3-painikkeet. Molemmat peukalotatit hyödyntävät Hallin efektiä tarkan kontrollin takaamiseksi ja niissä on tietenkin myös gyroskoopit. Ohjainta voi käyttää jopa pöytää vasten hiirenä.

Legion Go on varustettu 49,2 wattitunnin pääakulla, joka tukee Super Rapid Charge -pikalatausta mukana tulevalla 65 watin virtalähteellä. Molemmissa ohjaimissa on lisäksi oma 900 mAh:n akku, jotta niitä voidaan käyttää myös näytöstä irrotettuna. Liitinvalikoimasta löytyy 3,5 mm:n kuulokeliitin, kaksi USB-C 4.0 -liitäntää DP Alt -mode- ja USB PD 3.0 -tuella sekä microSD-kortinlukija.

Tietokoneen mitat ovat 210 x 131 x 20 mm ilman ohjaimia ja 299 x 131 x 41 mm ohjainten kanssa. Painoa on puolestaan 640 grammaa ja kummallakin ohjaimella 107 grammaa siihen päälle, eli yhteispainoa tulee 854 grammaa.

Lenovo ymmärtää, ettei 8,8” näyttö vain riitä kaikille, jonka vuoksi se tuo myyntiin myös Legion Glasses -lasit, joita se kutsuu itse virtuaalimonitoriksi. 1920×1080-resoluution per silmä micro-OLED-näytöillä varustetut tarjoavat lasit tarjoavat käyttäjälle virtuaalisen jättiruudun, joskin vain 60 hertsin virkistystaajuudella. Lasit toimivat USB-C DP Alt moden välityksellä.

Kahden 2 watin kaiuttimen äänentoistoon potkua kaipaaville on taas tarjolla Legion E510 7.1 RGB -in-ear-nappikuulokkeet. USB-C-liittimeen kytkettävissä kuulokkeissa on johdossa kaukosäädin ja erillinen mikrofoni.

Legion Go tulee saataville marraskuun aikana 799 euron lähtöhintaan. Kenties hieman erikoisesti sekä Legion Glasses -lasit että E510 7.1 RGB -kuulokkeet ehtivät myyntiin näillä näkymin jo lokakuussa 499 ja 49,99 euron lähtöhinnoin.

Lähde: Lenovo