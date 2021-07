Lenovolta mallistollinen uusia Android-taulutietokoneita

Lenovon uutuudet kattavat hintahaarukan 120 eurosta aina lähes tuhanteen euroon.

Lenovo on julkistanut globaaleille markkinoille joukon uusia keskivertoa suorituskykyisempiä taulutietokoneita. Osa malleista on julkaistu Kiinassa toukokuun lopulla hieman poikkeavilla mallinimillä. Tarjolle tulee erikoista designia tarjoava Lenovo Yoga Tab 13, perhekäyttöön suunnattu Lenovo Yoga Tab 11 ja perinteisempi Lenovo Tab P11 Plus sekä edullisempaan hintaluokkaan asemoituvat Lenovo Tab M7- ja M8-mallit.

Lenovo mainostaa Yoga Tab 13:a kannettavana elokuvateatterina. Tällä viitataan mitä ilmeisimmin 13-tuumaiseen LTPS LCD -näyttöön 2160 x 1350 pikselin tarkkuudella, neljään JBL:n Dolby Atmos -tuelliseen kaiuttimeen sekä laitteen käytön eri asennoissa mahdollistavaan teräksiseen jalkaan. Laitteen metallirunko on päällystetty taustapuolelta pehmeällä Alcantara-tekstiilillä. Tarvittaessa Yoga Tab 13:n voi kytkeä tietokoneen lisänäytöksi micro-HDMI-liitännän kautta. Laitteen suorituskyvystä vastaa Snapdragon 870 -järjestelmäpiiri ja sen parina on 8 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa. 10 000 mAh akku tukee 30 watin pikalatausta ja sen luvataan tarjoavan 12 tunnin toiminta-ajan 1080p-videotoistossa.

Yoga Tab 13:n tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: 293,4 x 204 x 6,2-24,9 mm

Paino: 830 grammaa

13” näyttö, LTPS LCD -paneeli, 2160 x 1350, 60 Hz, 400 cd/m2, Dolby Vision, kynätuki

Snapdragon 870 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa

LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

8 megapikselin etukamera, ToF

10 000 mAh akku, USB Type-C 3.1, 30 watin pikalataus

neljä kaiutinta, 5 cc kaiutinkotelo, Dolby Atmos, micro-HDMI

Android 11

Yoga Tab -malliston pienempi 11-malli rakentuu nimensä mukaisesti 11-tuumaisen näytön ympärille. Rakenne muistuttaa suurempaa sisarmallia – runko on metallia, kääntyvä tukijalka terästä, näytön alareunassa on soundbar-kaiutinpalkki ja takakuoren pinnassa on Storm Gray -kangas. Laitteen suorituskyvystä vastaa MediaTekin Helio G90T -järjestelmäpiiri sekä neljä tai kahdeksan gigaa käyttömuistia. Sekä edessä että takana on kahdeksan megapikselin kamerat ja sisällä on 7700 mAh akku, jonka luvataan tarjoavan 12 tuntia käyttöaikaa.

Yoga Tab 11:n tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: 256,8 x 169 x 7,9-8,3 mm

Paino: 655 grammaa

11” näyttö, TDDI LCD -paneeli, 2000 x 1200, 60 Hz, 400 cd/m2, Dolby Vision, kynätuki

MediaTek Helio G90T -järjestelmäpiiri

4 tai 8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa

LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

8 megapikselin etu- ja takakamera

7700 mAh akku, USB Type-C 2.0, 20 watin pikalataus

neljä kaiutinta, 5 cc kaiutinkotelo, Dolby Atmos

Android 11

Lenovo Tab P11 Plus on rakenteeltaan tavanomaisempi ”tasapaksu” taulutietokone, mutta teknisesti se on varsin pitkälle yhtenevä Yoga Tab 11:n kanssa. Kaiutinpalkin ja kääntyvän jalan puuttumisen myötä painoa on saatu karsittua yli 150 grammaa ja myös ulkomitat ovat pienemmät. Näyttö on saman kokoinen ja yhtä tarkka, mutta paneelitekniikka on eri ja Dolby Vision -tuki puuttuu. Myös muistivaihtoehdot ovat hieman pienemmät kuin Yogassa. Takakameran tarkkuus on korkeampi 13 megapikseliä ja siinä on automaattitarkennus. Etukamera ja akku ovat samoja kuin Yogassa.

Tab P11 Plussan tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: 258,4 x 163 x 7,5 mm

Paino: 490 grammaa

11” näyttö, IPS LCD -paneeli, 2000 x 1200, 60 Hz, 400 cd/m2

MediaTek Helio G90T -järjestelmäpiiri

4 tai 6 Gt LPDDR4 RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa

LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

13 megapikselin takakamera, automaattitarkennus, salama

8 megapikselin etukamera

7700 mAh akku, USB Type-C 2.0, 20 watin pikalataus

neljä kaiutinta, Dolby Atmos

Android 11

Kalliimpien mallien oheen Lenovo julkaisi myös edulliset kolmannen sukupolven Tab M -sarjan mallit. Tab M7 on metallikuorinen ja tarjoaa 7-tuumaisen IPS-näytön 1024 x 600 pikselin tarkkuudella, MediaTek MT8166 -järjestelmäpiirin, 2 Gt RAM-muistia, 32 Gt EMCP-tallennustilaa, kahden megapikselin takakameran sekä 3750 mAh akun 10 tunnin toiminta-ajalla. Tab M8 tarjoaa puolestaan 8-tuumaisen IPS-näytön 1280 x 800 pikselin tarkkuudella, MediaTek Helio P22T -järjestelmäpiirin, 2 tai 3 Gt RAM-muistia, 32 Gt tallennustilaa, 2 megapikselin etukamera, 5 megapikselin takakameran ja 5100 mAh akun 15 tunnin toiminta-ajalla. Laitteissa on Android 11 -käyttöjärjestelmä – joskin 2 Gt RAM-malleissa Go Edition -versio.

13-tuumainen Yoga Tab 13 tulee myyntiin kesäkuussa 2021 lähtöhintaan 799 euroa. 11-tuumainen Yoga Tab 11 tulee myyntiin heinäkuussa 2021 ja sen suositushinta on 349 euroa. 11-tuumainen Lenovo Tab P11 Plus tulee niin ikään myyntiin heinäkuussa ja sen suositushinta on 299 euroa. Seitsentuumainen, kolmannen sukupolven Lenovo Tab M7 tulee kauppoihin kesäkuussa 2021 ja sen lähtöhinta on 119 euroa. Kahdeksantuumainen, kolmannen sukupolven Lenovo Tab M8 tulee valikoiduissa maissa myyntiin tänä vuonna. Hinta julkistetaan myöhemmin.

Lähde: lehdistötiedote, Lenovo (1)(2)