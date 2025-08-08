Koreassa on meneillään K-Display 2025 -messut, jossa ovat luonnollisesti läsnä markkinoiden merkittävimmät näyttövalmistajat. Korealaisvalmistaja LG Display tarjoaa messuilla muun muassa aikamatkan läpi OLED-teknologioidensa historian sekä uusimpia näyttöjään.
Pelaajien näkökulmasta mielenkiintoisin tuote LG Displayn messuosastolla on epäilemättä tuleva 27” OLED-paneeli, joka tukee Dynamic Frequency & Resolution- eli DFR-ominaisuutta. Näytön natiiviresoluutio on 2560×1440 ja se päivittyy parhaimmillaan 540 hertsin nopeudella, mutta haluttaessa näytöstä irtoaa jopa 720 hertsin virkistystaajuus 1280×720-resoluutiolla.
Paneeli perustuu yhtiön 4. sukupolven OLED-teknologiaan, mihin sisältyy Primary RGB Tandem -rakenne, jossa kukin pääväreistä on oma itsenäinen kerroksensa. Näytön luvataan yltävän 1500 nitin maksimikirkkauteen ja kattavasn 99,5 % DCI-P3 -väriavaruudesta.
Toinen mielenkiintoinen uutuus on 45-tuumainen ”5K2K”- eli 5120×2160-resoluution kaareva ultrawide-paneeli. Valitettavasti lehdistötiedote ei kerro paneelista tarkempia yksityiskohtia. Paneelin virkistystaajuuden voisi kuitenkin olettaa olevan verrattain korkea, sillä se on valjastettu messuvieraiden pelikäyttöön, jotta jokainen pääsee näkemään itse, millaisen eron eri virkistystaajuudet tuovat pelaamiseen.
