Samsungin näyttöpaneeleita valmistava Samsung Display -siipi on julkistanut uusinta uutta QD-OLED-rintamalle. Yhtiön uusin paneeli panostaa tuttujen trendien mukaisesti jälleen virkistystaajuuden kohottamiseen.
Samsung Displayn uusin QD-OLED-paneeli on kooltaan 32-tuumainen (31,5”) ja se tarjoilee pelaajan silmille 4K- eli 3840×2160-resoluution peräti 360 hertsin virkistystaajuudella. Uusi paneeli mahdollistaa siis jopa 50 % nykyisiä 240 hertsin 4K-paneeleita korkeamman virkistystaajuuden.
Nykytrendeihin kuuluu ehdottomasti myös Dual Mode, eikä sitä ole tästäkään paneelista unohdettu. Uutuuspaneeli yltää 1920×1080- eli Full HD -resoluutiolla peräti 680 hertsin virkistystaajuuteen, minkä luulisi olevan mannaa kovimmille pelaajille.
Paneelille luvataan lisäksi VESA DisplayHDR True Black 600 -sertifiointi. True Black 600 vaatii näytöltä 0,0005 nitin tai matalamman mustan tason samalla, kun kirkkaassa päässä saavutetaan vähintään 600 nitiä niin valkoisena, punaisena, vihreänä kuin sinisenäkin 10 % ikkunakoossa. Paneelissa pitäisi kuvanlaadun olla muutenkin kunnossa, sillä käytössä on V-Stripe-alipikselirakenne, jossa punaiset, vihreät ja siniset alipikselit on sijoiteltu vierekkäisiksi pystypalkeiksi. Samaa mallia kutsutaan usein myös RGB Stripe -nimellä.
Samsung Display kertoo hierovansa kauppoja paneeleistaan parhaillaan kymmenen eri valmistajan kanssa ja aikovansa aloittaa massatuotannon vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Paneelia tullaan esittelemään lähemmin ensi viikolla Computex-messuilla.
Lähde: Lehdistötiedote
