LG on esitellyt uuden 45GR95QE Ultragear OLED -nimellä kulkevan 45 tuumainen pelinäytön, joka on valmistajan ensimmäinen OLED-näyttö 240 hertsin virkistystaajuudella. Ultrawide-näytön resoluutio on 3440 x 1440.

800R-kaarevuudella varustetun 21:9-kuvasuhteen OLED-paneelin luvataan 240 hertsin virkistystaajuuden lisäksi yltävän 0,1 ms GtG-vasteaikoihin (gray to gray), tukevan HDR10:tä sekä kattavan 98,5 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta. Näyttö tukee HDMI 2.1 -teknologiaa ja kyseisen liitännän VRR:ää (Variable Refresh Rate), mutta LG ei ole paljastanut vielä, millaiset sertifikaatit näytöllä on AMD FreeSyncille tai NVIDIAn G-Syncille. DisplayPort 1.4 -liitäntä näytöstä kuitenkin löytyy.

LG 45GR95QE UltraGear OLED -näyttö vaikuttaa perusominaisuuksiltaan varsin tutulta eilen uutisoituun Corsairin Xeneon Flexiin verrattuna, mutta Corsairista poiketen LG:n näytön kaarevuus ei ole käyttäjän jälkikäteen muutettavissa. Näytöissä voinee kuitenkin olla samat paneelit, sillä Corsairkin käyttää LG:n valmistamaa OLED-paneelia.

LG ei ole paljastanut näytön tarkempia myyntiintuloaikatauluja tai hintatasoa.

Lähde: LG