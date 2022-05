LG julkisti 48-tuumaisen OLED-pelinäytön 138 hertsin virkistystaajuudella

LG UltraGear 48GQ900:n vakiovirkistystaajuus on 120 Hz, mutta paneelin luvataan ylikellottuvan 138 hertsiin.

LG on esitellyt uuden 48-tuumaisen LG UltraGear 48GQ900 -pelinäytön, joka käyttää OLED-paneelia. Ennestäänkin LG:n OLED-paneeleja on käytetty jonkin verran tietokoneiden pelinäyttöinä, mutta korealaisyhtiöllä itsellään OLED-paneelit ovat aiemmin pysyneet pelinäyttöjen sijaan televisioissa ja UltraFine-sarjan työkäyttöön panostaneissa näytöissä.

LG UltraGear 48GQ900:n resoluutio on 4K ja virkistystaajuus 120 Hz, mutta LG tukee myös näytön ylikellotusta 138 Hz:n virkistystaajuuteen. Paneelin GtG-vasteajaksi (Gray to Gray) ilmoitetaan 1 ms, värisyvyydeksi 10 bittiä ja paneelin mainostetaan kattavan 98,5 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta. Näyttö on pinnoitettu LG:n heijastuksia vähentävällä AGLR-pinnoitteella (anti-glare low reflection).

Liitännöikseen LG UltraGear 48GQ900 tarjoaa HDMI 2.1:n ja DisplayPortin, joka ainakin FlatpanelsHD:n mukaan olisi 1.4-standardin mukainen. Näyttö tukee VRR:ää (Variable Refresh Rate).

LG ei ole paljastanut näytön hinnoittelua tai julkaisuaikataulua.

Lähteet: FlatpanelsHD, NotebookCheck, Tom’s Hardware