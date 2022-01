Alienware esitteli 34-tuumaisen ultrawide-pelinäytön Samsungin QD-OLED-paneelilla

Alienwaren uutuusnäyttö on markkinoiden ensimmäinen Samsungin uusia QD-OLED-paneeleja käyttävä näyttö

Dellin omistama Alienware on esitellyt CES-messuilla markkinoiden ensimmäisen 34-tuumaisen 21:9-kuvasuhteella varustetun ultrawide-tietokonenäytön OLED-paneelilla. Paneelin valmistajan toimii Samsung ja tarkemmin määriteltynä näyttötekniikka on Samsungin aiemmin esittelemä QD-OLED, eli Quantum Dot -tekniikkaa hyödyntävä OLED sinisillä itsevalaisevilla pikseleillä joiden päällä on Quantum Dot -kerros.

Alienware 34 Curved QD-OLED, tarkemmalta mallinimeltään AW3423DW, on nimensä mukaisesti kaareutuvalla näyttöpaneelilla varustettu 34-tuumainen ultrawide-näyttö. Näytön kaarevuus on 1800R, eli vaikka näyttöpaneelin valmistajana toimiikin Samsung, ei kaarevuus ole yhtä jyrkkä kuin korealaisvalmistajan viimeisimmissä 1000R-kaarevissa Odyssey-näytöissä.

Alienwaren uutuus OLED-näyttö tarjoaa 3440 x 1440 -resoluution, 175 hertsin virkistystaajuuden, 0,1 ms:n GtG-vasteajat (gray to gray), NVIDIA G-Sync Ultimate -tuen sekä 99,3 prosentin kattavuuden DCI-P3-väriavaruudelle ja 149 prosentin kattavuuden sRGB-avaruudelle. Näytön kirkkauden luvataan yltävän peräti 1000 nitin tasolle.

OLED-näyttöjen kiinnipalamisriskiä Alienware on omien sanojensa mukaan vähentänyt parannetulla kestävyydellä, mutta sen lisäksi yritys tarjoaa kolmen vuoden takuun, joka kattaa myös kiinni palaneen kuvan. Liitäntöjen osalta Alienware tarjoaa neljäpaikkaisen USB 3.2 Gen 1 hubin, kaksi HDMI 2.0 -liitäntää ja yhden DisplayPort 1.4 -liitännän.

Alienware 34 Curved QD-OLED tulee myyntiin Yhdysvalloissa maaliskuun lopulla, mutta muun maailman aikatauluja tai näytön tulevaa hintatasoa yritys ei ole paljastanut.

Lähde: The Verge, Alienware@YouTube